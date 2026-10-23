'क, क, क… कांग्रेस! मोदी साहब शाहरुख खान बने हुए हैं'; चीन से तनातनी पर पवन खेड़ा का तंज
पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी, एक ठुकराया हुआ आशिक भी रात के 2 बजे नशे में एक-दो मैसेज करता है। आप 12 साल से कांग्रेस को मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर, साउंड सिस्टम और गोदी-मीडिया के ढोल-नगाड़ों के साथ!
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चीन के साथ सीमा पर तनातनी की खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "डर फिल्म में जूही चावला के लिए जो शाहरुख खान था, कांग्रेस के लिए मोदी भी वही हैं। एक सनक में डूबा, दीवाना आशिक, जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं! एसआरके: 'क, क, क, क… किरण!' मोदी: 'क, क, क, क… कांग्रेस!' पीएम मोदी को कांग्रेस के आगे कुछ समझ नहीं आता। महंगाई? कांग्रेस! बेरोजगारी? कांग्रेस! ट्रैफिक जाम? कांग्रेस! दाल में पानी ज्यादा हो गया? नेहरू खानदान को बुलाओ! यह रवैया हो गया है।"
पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी, एक ठुकराया हुआ आशिक भी रात के 2 बजे नशे में ज्यादा से ज्यादा एक-दो मैसेज करता है। आप बारह साल से कांग्रेस को मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर, साउंड सिस्टम और गोदी-मीडिया के ढोल-नगाड़ों के साथ! आप कब बाज आएंगे, मोदी जी? उन्होंने कहा, "एप्स्टीन के नाम से अमेरिका से ब्लैकमेल हो रहे हैं, अज्ञात कारणों से चीन से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मम्मी ने आंख दिखाई तो नानी के पास चले गए, नानी ने घुड़की दी तो मम्मी के पास चले गए। दोनों ने गुस्सा किया तो फिर फादरलैंड तो है ही, चले गए इजरायल की गोद में।"
पवन खेड़ा बोले- क्या हाल बना रखा है विश्व गुरु ने अपना?
कांग्रेस नेता सवाल किया कि यह क्या हाल बना रखा है विश्व गुरु ने अपना? न शहादत को सलाम, न बहादुरी को शाबाशी। उन्होंने कहा, "ऐसी सरकार के होते हुए भी हमारे जवान डटकर दुश्मन का सामना करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है। 2020 में भी गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर चीन को क्लीन चिट दे दी। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, चीन के बढ़ते दुस्साहस के पीछे मोदी सरकार की वही क्लीन चिट है, जिसका संदेश यह था कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले को उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।"
क्या हम शेरा-5 प्वांट तक पेट्रोलिंग कर रहे: पवन खेड़ा
पवन खेड़ा ने एक-एक करके कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, "क्या अरुणाचल प्रदेश में शेरा-5 प्वांट तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं या नहीं? क्या असाफिला, माजा और तस्किन में चीन ने 7 किलोमीटर अंदर आकर अपने टेंट गाड़ रखे हैं? क्या पूर्वी लद्दाख में साल 2020 से पहले वाली यथास्थिति बहाल हुई है? अगर नहीं हुई तो कब होगी? चीन के साथ बार-बार मुलाकातें होती हैं, लेकिन भारत को उन मुलाकातों से आखिर क्या मिला? चीन से लगातार मुकाबला करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार ने चीन पर आर्थिक निर्भरता क्यों बढ़ा दी? भारत सरकार ने चीनी निवेश और PLA से जुड़ी कंपनियों के लिए रास्ते आसान क्यों बनाए?"
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें