सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट, कांग्रेस के आरोपों पर बिफरे असम के सीएम
असम में रविवार को तगड़ा सियासी विवाद शुरू हो गया। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के आरोपों के साथ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। वहीं, सरमा ने पलटवार किया है।
असम में रविवार को तगड़ा सियासी विवाद शुरू हो गया। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के आरोपों के साथ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। इसके अलावा उनके नाम विदेश में संपत्ति होने की बात भी कही गई। इसके कुछ ही देर बाद असम के मुख्यमंत्री सरमा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों को नकारते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया।
कांग्रेस की बेचैनी और घबराहट
सरमा ने एक्स पर लिखा कि पवन खेड़ा की आज की प्रेस कांफ्रेंस, कांग्रेस के अंदर की बेचैनी और घबराहट को दिखाती है। असम इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जनमत देने जा रहा है। ऐसे में इस तरह के बेबुनियाद आरोप और हमले, उनकी डूबती जमीन दिखाते हैं। खेड़ा के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, फैब्रिकेटेड और राजनीति से प्रेरित बताते हुए सरमा ने कहाकि वह और उनकी पत्नी 48 घंटे के भीतर उनके खिलाफ आपराधिक और मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। खेड़ा को अपनी बातों की जिम्मेदारी लेने होगी।
पवन खेड़ा ने क्या कहा था
इससे पहले दिन में पवन खेड़ा ने कुछ कागजात दिखाए और दावा किया कि उन्हें विदेश से हासिल किया गया है। खेड़ा ने कहाकि असम के मुख्यमंत्री पवन खेड़ा की पत्नी रिनिकी के पास यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ व बरबूडा के पासपोर्ट हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिनिकी के पास दुबई में प्रॉपटी्र हैं। इसके अलावा अमेरिका के व्योमिंग में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका बजट 34.67 बिलियन डॉलर है। साथ ही होटल इंडस्ट्री में एंट्री की भी योजना हैं।
कानून के पालन पर सवाल
खेड़ा ने आगे मुख्यमंत्री की भारतीय कानूनों के पालन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहाकि यह सारी संपत्तियां, सरमा के चुनावी हलफनामे में दर्ज नहीं थीं। साथ ही यह भी पूछा कि क्या भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगामी चुनाव के लिए हिमंता सरमा को अयोग्य घोषित करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अघोषित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां भ्रष्टाचार को दिखाती हैं। साथ ही यह भी आशंका है कि अगर चुनावी नतीजे इनके अनुकूल नहीं हुए तो यह लोग विदेश जा सकते हैं। खेड़ा ने मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जांच करने और एसआईटी का गठन करने की मांग उठाई।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।