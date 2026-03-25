कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला दफ्तर? मिला नोटिस; पार्टी को अदालत से आस

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के 5 रायसीना रोड स्थित ऑफिस के लिए भी एक और नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए हैं कि जबरन बेदखली की स्थिति में पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) को जल्द ही 24 अकबर रोड पर स्थित अपना पुराना ऑफिस जल्द ही खाली करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी को सरकार की तरफ से इस ऑफिस को खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में पार्टी से 28 मार्च तक परिसर खाली करने को कहा गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यह दफ्तर 1978 से यहां से लुटियंस जोन में स्थित है।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से नोटिस और डेडलाइन की पुष्टि की है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के 5 रायसीना रोड स्थित ऑफिस के लिए भी इसी समय सीमा के साथ एक और नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए हैं कि किसी भी तरह जबरन बेदखली को रोकने के लिए पार्टी शायद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

हालांकि पार्टी ने अपना कामकाज पहले ही ITO के पास स्थित अपने नए मुख्यालय, इंदिरा भवन में शिफ्ट कर लिया है। फिर भी पार्टी ने अकबर रोड वाले दफ्तर को भी अपने पास रखा था। दरअसल इस दफ्तर का प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है। पार्टी के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अकबर रोड वाली संपत्ति संगठन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस इस बंगले के लिए बाजार मूल्य पर किराया चुका रही है।