Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला दफ्तर? मिला नोटिस; पार्टी को अदालत से आस

Mar 25, 2026 10:39 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के 5 रायसीना रोड स्थित ऑफिस के लिए भी एक और नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए हैं कि जबरन बेदखली की स्थिति में पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला दफ्तर? मिला नोटिस; पार्टी को अदालत से आस

इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) को जल्द ही 24 अकबर रोड पर स्थित अपना पुराना ऑफिस जल्द ही खाली करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी को सरकार की तरफ से इस ऑफिस को खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में पार्टी से 28 मार्च तक परिसर खाली करने को कहा गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यह दफ्तर 1978 से यहां से लुटियंस जोन में स्थित है।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से नोटिस और डेडलाइन की पुष्टि की है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के 5 रायसीना रोड स्थित ऑफिस के लिए भी इसी समय सीमा के साथ एक और नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए हैं कि किसी भी तरह जबरन बेदखली को रोकने के लिए पार्टी शायद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

हालांकि पार्टी ने अपना कामकाज पहले ही ITO के पास स्थित अपने नए मुख्यालय, इंदिरा भवन में शिफ्ट कर लिया है। फिर भी पार्टी ने अकबर रोड वाले दफ्तर को भी अपने पास रखा था। दरअसल इस दफ्तर का प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है। पार्टी के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अकबर रोड वाली संपत्ति संगठन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस इस बंगले के लिए बाजार मूल्य पर किराया चुका रही है।

कांग्रेस नेताओं ने इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने एक बयान में कहा, "यह अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित है, और इन नोटिसों के खिलाफ सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।