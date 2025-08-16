भारत का विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के चलते हुआ, कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ‘जिस तरह से वे संस्थाओं में दखलअंदाजी कर रहे हैं और इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या वे 1938, 1940 और 1942 के ये पन्ने हटा सकते हैं?’

कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत का विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के कारण हुआ। साथ ही उसने सत्तारूढ़ भाजपा पर देश के इतिहास को विकृत करने का प्रयास करते हुए संस्थानों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को देश के इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया और कहा कि आने वाली पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पुस्तक में हिंदू महासभा की ओर से मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने और विभाजन से पहले दोनों द्वारा यह प्रचार करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हिंदू और मुसलमान एक देश में एक साथ नहीं रह सकते। एनसीईआरटी की किताब के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कहा, ‘विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के कारण हुआ। अगर इतिहास में कोई सबसे बड़ा खलनायक है तो वह आरएसएस है। आने वाली पीढ़ियां उनके कृत्यों को माफ नहीं करेंगी।’

संस्थाओं में दखलअंदाजी का आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘जिस तरह से वे संस्थाओं में दखलअंदाजी कर रहे हैं और इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या वे 1938, 1940 और 1942 के ये पन्ने हटा सकते हैं?’ कांग्रेस नेता ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि देने गए थे, क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग विभाजन की मांग में एक साथ थे। खेड़ा ने दावा किया कि 1938 में हिंदू महासभा ने गुजरात में साबरमती के तट पर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसे आगे बढ़ाया। इस कथन को दोहराया, लेकिन एनसीईआरटी के पाठ में उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।