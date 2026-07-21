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राहुल-प्रियंका की पुलिस हिरासत से भड़की कांग्रेस; सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राजभवन का घेराव

By Niteesh Kumar
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कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों को पुलिस ने घसीटकर हिरासत में लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बलपूर्वक वहां से ले जाया गया।

राहुल-प्रियंका की पुलिस हिरासत से भड़की कांग्रेस; सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राजभवन का घेराव

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेता पुलिस हिरासत में हैं। इसके खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी ओर से पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और तुरंत रिहाई की मांग की जा रही है। कुछ राज्यों की राजधानी में राजभवन का घेराव करने की भी खबर है। दरअसल, छात्रों के खिलाफ सोमवार को पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की।

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प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से राहुल गांधी से मिलकर बातचीत के बाद जब धरना समाप्त नहीं हुआ, तो पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर ले गई। पुलिस की ओर से उठाए जाने के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जोरदार प्रतिरोध भी किया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, इंसाफ की लड़ाई नहीं रुकने वाली है। उन्होंने कहा, 'मोदी जी, हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो - छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी।'

लखनऊ में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को बलपूर्वक और घसीटते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें चोट भी आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी नेताओं की हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, 'पूरे देश में हमारे नेता ने जो एक जागरण पैदा किया आज उसका नतीजा है कि आज भाजपा के लोग घबरा गए और पीएम मोदी घबरा गए। हमारे नेता के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया। जबरदस्ती उनकी गिरफ्तारी की गई। ये अत्याचार मोदी को महंगा पड़ेगा।'

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हरियाणा कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, पुलिस से धक्कामुक्की

हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित राजभवन की ओर मार्च निकालकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए और आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोका, जिससे कुछ देर धक्कामुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों, किसानों, युवाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

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शिमला में प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को शिमला में राजभवन तक मार्च निकालकर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, उपमुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। पुलिस ने राजभवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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