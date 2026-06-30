राहुल गांधी का मिशन 2029: कांग्रेस संगठन में भारी फेरबदल, यूपी को मिला नया दलित चेहरा
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल शुरू कर दिया है। यूपी में राजेंद्र पाल गौतम और सेवा दल में बीवी श्रीनिवास को बड़ी जिम्मेदारी देकर मास्टरस्ट्रोक खेला है।
लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दलित आउटरीच बढ़ाने, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने और सड़क पर मोर्चेबंदी को मजबूत करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत मणिकम टैगोर और बीवी श्रीनिवास जैसे सड़क पर संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ-साथ दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है।
यूपी में चला बड़ा दलित दांव
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे अविनाश पांडे की जगह दलित नेता और दिल्ली के पूर्व आप मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को नया प्रभारी नियुक्त किया है। ढाई साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए गौतम का मजबूत सामाजिक नेटवर्क है। इस कदम से कांग्रेस यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि राहुल गांधी का 'सामाजिक न्याय' का एजेंडा अब और अधिक आक्रामकता से आगे बढ़ाया जाएगा।
गौतम ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी (BSP) समेत संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ आरक्षण और नियुक्तियों के मुद्दे पर मतभेदों के बाद गौतम ने आप छोड़ दी थी। राहुल गांधी की ईमानदारी और न्याय के प्रति उनके समर्पण से प्रभावित होकर गौतम कांग्रेस में शामिल हुए थे।
सेवा दल में 'ऑक्सीजन मैन' की एंट्री
पार्टी ने 102 साल पुराने फ्रंटल संगठन 'सेवा दल' को नई ऊर्जा देने का जिम्मा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को सौंपा है। श्रीनिवास को 'चीफ ऑर्गेनाइजर' नियुक्त किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान 'ऑक्सीजन मैन' के रूप में पहचान बनाने वाले श्रीनिवास को उनके आक्रामक अंदाज और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों का निडरता से नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर श्रीनिवास ने कहा कि वह सेवा दल को युवा ऊर्जा और अनुभव के संगम से एक निडर कैडर में बदलेंगे, जो राहुल गांधी के सच्चे 'बब्बर शेर' की तरह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगा।
मणिकम टैगोर बने 2029 के सूत्रधार
संसद में कांग्रेस के प्रमुख संकटमोचक माने जाने वाले मणिकम टैगोर को भी बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली है। टैगोर को तमिलनाडु में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच सही तालमेल बिठाने और जनाधार मजबूत करने का अहम काम सौंपा गया है। टैगोर ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और उनका एकमात्र मिशन 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए आज से ही नींव रखी जा रही है।
राज्यों के प्रभारियों में भी बदलाव
शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारियों में भी बड़े बदलाव किए हैं। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, संजय दत्त को हरियाणा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। लालजी देसाई को अजय लल्लू की जगह ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है, ताकि लल्लू यूपी विधानसभा चुनावों पर अपना पूरा फोकस कर सकें।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब पहले से कहीं अधिक निर्णायक फैसले ले रहे हैं। आने वाले हफ्तों में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड में भी बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, अत्यधिक केंद्रीकृत ढांचे से बाहर निकलकर राज्य इकाइयों को अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूत करना अब भी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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