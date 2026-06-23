पार्टी से अलग राय रखी तो खैर नहीं, कांग्रेस का नया फॉर्मूला; शशि थरूर को सुनाया

केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू और कश्मीर के बारे में बयान देना महंगा पड़ गया है। इसपर पार्टी के नेताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस नई रणनीति अपनाती नजर आ रही है।

कांग्रेस बदल रही है। कुछ माह पहले तक वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर चुप रहने या उनसे खुद को अलग करने वाली पार्टी अब फौरन पलटवार कर रही है। इतना ही नहीं पार्टी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की तय नीति से अलग राय व्यक्त करने को गंभीरता से लिया जा रहा है।

असहमति जताने की खुली छूट पार्टी ने ऐसे नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना करने और असहमति जताने की भी खुली छूट दे दी है। यही वजह है कि पार्टी के सांसद शशि थरूर के बयानों पर कांग्रेस के छोटे-बड़े सभी नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संदेश साफ है कि कोई सांसद है, विधायक है या संगठन में कोई जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसे पार्टी की तय नीति और विचारधारा का पालन करना होगा।

संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत अलग-अलग राज्यों में चल रही वर्कशाप के दौरान भी यह बात नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, ताकि भ्रम की कोई स्थिति नहीं रहे। हालांकि, पार्टी ने संगठन के अंदर अपनी बात या पक्ष रखने की विकल्प खुला रखा है।

पार्टी लाइन से अलग तो उसका खंडन होगा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी के इस कदम का मकसद सिर्फ लोकसभा सदस्य शशि थरूर के बयान का खंडन या किनारा करना नहीं है, बल्कि शशि थरूर और पार्टी के दूसरे नेताओं को स्पष्ट संदेश देना भी है।

इससे साफ है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की तय नीति से अलग राय व्यक्त करने पर पार्टी की नजर है। किसी नेता का बयान पार्टी लाइन से अलग है, तो उस बयान से किनारा करने के बजाय पार्टी उसका खंडन कर नेता के नीयत पर सवाल उठाने में भी कतई पीछे नहीं हटेगी।

नाविकों के मुद्दे पर थरूर ने मोदी को सही ठहराया था पार्टी वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बयानों को लेकर खुश नहीं है। केरल के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हक में नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि थरूर अपना रवैया नहीं बदलते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संभावनाओं पर विचार कर सकती है। दरअसल, कांग्रेस भारतीय नाविकों के मामले में पीएम मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों को सही ठहराने की वजह से शशि थरूर से नाराज है।

हाल ही में थरूर जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हुई थी। इसके बाद उन्होंने लिखा था, 'हमने राज्य के हालात पर चर्चा की सामान्य स्थिति लाने में प्रगति को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। जब मैं वहां पहुंचा, तो वह कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन के अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे। यह एक सकारात्मक पहल थी जिसका मैंने स्वागत किया। अब भी कई चुनौतियां हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बैठक के बाद मैं पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा हूं।'

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने थरूर के पोस्ट पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें कश्मीर के लोगों से मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'कश्मीर के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि आप उनसे मिलेंगे ताकि आप जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझ सकें।'

शर्मा ने पोस्ट किया, 'कम से कम आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए थोड़ा समय तो निकाल सकते थे जो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा सात साल पहले छीन लिया गया था।'

इस विवाद के बीच थरूर ने सोमवार को कहा कि यह समिति घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर नहीं आयी है, बल्कि इसका ध्यान सिर्फ़ विदेश मामलों से जुड़े मुद्दों पर है, जिनमें भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंध तथा पासपोर्ट सेवाएं शामिल हैं।