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पार्टी से अलग राय रखी तो खैर नहीं, कांग्रेस का नया फॉर्मूला; शशि थरूर को सुनाया

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू और कश्मीर के बारे में बयान देना महंगा पड़ गया है। इसपर पार्टी के नेताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस नई रणनीति अपनाती नजर आ रही है।

पार्टी से अलग राय रखी तो खैर नहीं, कांग्रेस का नया फॉर्मूला; शशि थरूर को सुनाया

कांग्रेस बदल रही है। कुछ माह पहले तक वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर चुप रहने या उनसे खुद को अलग करने वाली पार्टी अब फौरन पलटवार कर रही है। इतना ही नहीं पार्टी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की तय नीति से अलग राय व्यक्त करने को गंभीरता से लिया जा रहा है।

असहमति जताने की खुली छूट

पार्टी ने ऐसे नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना करने और असहमति जताने की भी खुली छूट दे दी है। यही वजह है कि पार्टी के सांसद शशि थरूर के बयानों पर कांग्रेस के छोटे-बड़े सभी नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संदेश साफ है कि कोई सांसद है, विधायक है या संगठन में कोई जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसे पार्टी की तय नीति और विचारधारा का पालन करना होगा।

संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत अलग-अलग राज्यों में चल रही वर्कशाप के दौरान भी यह बात नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, ताकि भ्रम की कोई स्थिति नहीं रहे। हालांकि, पार्टी ने संगठन के अंदर अपनी बात या पक्ष रखने की विकल्प खुला रखा है।

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पार्टी लाइन से अलग तो उसका खंडन होगा

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी के इस कदम का मकसद सिर्फ लोकसभा सदस्य शशि थरूर के बयान का खंडन या किनारा करना नहीं है, बल्कि शशि थरूर और पार्टी के दूसरे नेताओं को स्पष्ट संदेश देना भी है।

इससे साफ है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की तय नीति से अलग राय व्यक्त करने पर पार्टी की नजर है। किसी नेता का बयान पार्टी लाइन से अलग है, तो उस बयान से किनारा करने के बजाय पार्टी उसका खंडन कर नेता के नीयत पर सवाल उठाने में भी कतई पीछे नहीं हटेगी।

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नाविकों के मुद्दे पर थरूर ने मोदी को सही ठहराया था

पार्टी वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बयानों को लेकर खुश नहीं है। केरल के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हक में नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि थरूर अपना रवैया नहीं बदलते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संभावनाओं पर विचार कर सकती है। दरअसल, कांग्रेस भारतीय नाविकों के मामले में पीएम मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों को सही ठहराने की वजह से शशि थरूर से नाराज है।

हाल ही में थरूर जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हुई थी। इसके बाद उन्होंने लिखा था, 'हमने राज्य के हालात पर चर्चा की सामान्य स्थिति लाने में प्रगति को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। जब मैं वहां पहुंचा, तो वह कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन के अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे। यह एक सकारात्मक पहल थी जिसका मैंने स्वागत किया। अब भी कई चुनौतियां हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बैठक के बाद मैं पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा हूं।'

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने थरूर के पोस्ट पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें कश्मीर के लोगों से मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'कश्मीर के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि आप उनसे मिलेंगे ताकि आप जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझ सकें।'

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शर्मा ने पोस्ट किया, 'कम से कम आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए थोड़ा समय तो निकाल सकते थे जो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा सात साल पहले छीन लिया गया था।'

इस विवाद के बीच थरूर ने सोमवार को कहा कि यह समिति घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर नहीं आयी है, बल्कि इसका ध्यान सिर्फ़ विदेश मामलों से जुड़े मुद्दों पर है, जिनमें भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंध तथा पासपोर्ट सेवाएं शामिल हैं।

(विशेष संवाददाता के सहयोग से)

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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