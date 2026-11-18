'भगवान राम के लिए पूरी दुनिया में सम्मान', जावेद अख्तर के बयान पर बोले मुस्लिम कांग्रेस नेता
जावेद अख्तर के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि भगवान राम इस देश में आस्था के प्रतीक हैं। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। भगवान राम ने लोगों को कुछ मूल्य सिखाए।
भगवान राम के बारे में जावेद अख्तर के दिए गए बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम कांग्रेस नेता ने अख्तर के बयान को सही बताते हुए कहा है कि भगवान राम के लिए पूरी दुनिया में सम्मान है। मुसलमान भी भगवान राम का विरोध नहीं करते हैं। जावेद अख्तर ने भगवान राम को पूजनीय बताया था और कहा था कि उनका सार धार्मिक सीमाओं से परे है।
जावेद अख्तर के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "भगवान राम इस देश में आस्था के प्रतीक हैं। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। भगवान राम ने लोगों को कुछ मूल्य सिखाए। हिंदू मुख्य रूप से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुसलमान भी उनका विरोध नहीं करते। राम के लिए पूरी दुनिया में सम्मान है और होना भी चाहिए।''
बता दें कि मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भगवान राम को लेकर कहा था कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, राम एक आदर्श हैं, एक नैतिकता हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास सौंदर्यबोध और नैतिकता का प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं तो वे आपके दिल को छूते हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन राम का सार हर भारतीय के खून में है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।''
'बिजनेसमैन हैं जावेद अख्तर, अपना नाम बदलकर रामपाल रख लें'
अख्तर के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIAA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने निशाना साधा था। उन्होंने अख्तर को बिजनेसमैन बताया था। रशीदी ने कहा था कि जावेद अख्तर एक बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड में गाने बिकते हैं। जब तक इस तरह की बातें नहीं करेंगे, तब तक उन्हें खरीदेगा कौन। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कई बार कह चुके हैं कि वह नास्तिक हैं। किसी धर्म को नहीं मानते। जो आदमी नास्तिक है, वह राम में इतनी आस्था दिखा रहा है, तो मैं कहता हूं कि आप घरवापसी कर लीजिए और अपना नाम जावेद अख्तर की जगह रामपाल रख लीजिए। 80 फीसदी हिंदू इससे आपको सम्मान देंगे। अभी तो आप थाली के बैंगन हैं, कभी इधर-कभी उधर। नाम मुस्लिम वाला है और बात हिंदुओं की करते हो।
उन्होंने आगे कहा, ''बाप बेटा बेटी सभी फिल्म में हैं। सभी एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे तो इनका बिजनेस कैसे चलेगा। इनकी बेटी भी फिल्म बनाती है, तो वह उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। अपने गाने की भी तारीफ कर दी और अपनी बेटी की भी तारीफ कर दी। दोनों नाव में पांव रखना यह अच्छा नहीं है। कैफी आजमी भी तो मुस्लिम थे, लेकिन कभी अपने ईमान को बेचा नहीं। जावेद अख्तर जैसे लोग ऐसे हैं, ईमान तो क्या, अपना घर, जिस्म, किडनी बेच दें, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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