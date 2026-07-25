नड्डा नहीं, कांग्रेस सांसद बने सरकार के लिए संकटमोचक; सोनम वांगचुक को कैसे मनाया? इनसाइड स्टोरी

सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी वांगचुक इस बात को लेकर असमंजस में थे कि छात्रों की सहमति के बिना अनशन खत्म किया जाए या नहीं। इस मोड़ पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बेहद कड़ा रुख अपनाया।

Sonam Wangchuk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक विवाद को लेकर जारी आंदोलन का चेहरा बने प्रसिद्ध सामाजित कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार गुरुवार देर रात अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। तीन दिनों की गहन कूटनीतिक बातचीत, सरकार के नरम पड़ते रुख, वरिष्ठ नेताओं की अपील और पत्नी गीतांजलि अंगमो के कड़े रुख के बाद वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए सहमत हुए। सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद ही सरकार ने वांगचुक से संपर्क साधने की कोशिशें शुरू कर दी थीं।

सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) मामले की पैरवी कर चुके वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए विवेक तन्खा ने कहा, “आंदोलन में शामिल युवाओं का संघर्ष अपनी जगह जारी है, लेकिन सोनम का गिरता स्वास्थ्य बेहद चिंताजनक था। 26 दिनों में उनका वजन 11 किलो से अधिक घट गया था। देश को उनकी जान बचाने की जरूरत थी। वह युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, इसलिए मैंने उनकी पत्नी गीतांजलि और सोनम को अनशन खत्म करने के लिए मनाने में मदद की।”

20 जुलाई को लाठीचार्ज के बाद वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि आंदोलन में शामिल किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई पुलिस या कानूनी कार्रवाई न की जाए। यह मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शुरुआती सामूहिक मांग से हटकर एक व्यावहारिक समझौते की ओर पहला कदम थी।

विपक्षी सांसदों की अपील 22 जुलाई को विवेक तन्खा के नेतृत्व में सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से अनशन वापस लेने की अपील की। शशि थरूर, तिरुचि शिवा, रामगोपाल यादव, कपिल सिब्बल, जॉन ब्रिटास और सागरिका घोष जैसे दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर वाला एक पत्र वांगचुक को सौंपा गया, जिसमें लिखा था, "देश और इसके युवाओं को आपके बलिदान से कहीं अधिक आपके मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सोनम वांगचुक की जरूरत है, वैसे ही भारत को भी आपकी जरूरत है।"

पत्नी गीतांजलि अंगमो का कड़ा रुख सूत्रों का कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी वांगचुक इस बात को लेकर असमंजस में थे कि छात्रों की सहमति के बिना अनशन खत्म किया जाए या नहीं। इस मोड़ पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। एक केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "उनकी पत्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब सरकार उनकी शर्तें मान रही है तो वे अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते।" अंततः पत्नी के समझाने और दबाव के बाद वांगचुक ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया।

इसी बीच 21 जुलाई को लेह से दिल्ली पहुंचे लद्दाख के नेताओं ने भी 23 जुलाई की सुबह वांगचुक से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "छात्र आंदोलन अब वांगचुक से आगे बढ़ चुका था। उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। हमें लद्दाख के अपने क्षेत्रीय मुद्दों और राज्य के दर्जे पर सरकार के साथ आगामी वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए उनकी सख्त जरूरत है।"