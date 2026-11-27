शशि थरूर ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन के जरिए संसद में राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करना चाहती है और DMK इस बात को नजरअंदाज कर रही है। डीएमके के कई नेताओं से मेरे संबंध भी रहे हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके के रुख पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि DMK लंबे समय से राज्यों के अधिकारों की मजबूत आवाज रही है, लेकिन अब आनुपातिक बढ़ोतरी के तर्क के आधार पर उसका इस विधेयक का समर्थन करने की बात कहना निराशाजनक है। तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत के दौरान थरूर ने कहा कि डीएमके को बीजेपी के बड़े राजनीतिक एजेंडे को समझना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन के जरिए संसद में राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करना चाहती है और डीएमके इस बात को नजरअंदाज कर रही है। थरूर ने कहा कि उन्हें डीएमके के कई नेताओं से अच्छे व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन पार्टी का मौजूदा रुख उसके पारंपरिक द्रविड़ विचारों का समर्थन करने वाले लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी की जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति होती है, जिनके अधिकारों की बात कहकर वह राजनीति करती है। ऐसे में उसे इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।

शशि थरूर ने आनुपातिक बढ़ोतरी के तर्क को समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर खुद को 2 लाख रुपये और अपने ड्राइवर को 20 हजार रुपये वेतन देता है। दोनों के वेतन का अनुपात 10:1 है। अगर कंपनी दोनों के वेतन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर देती है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का वेतन 3 लाख रुपये और ड्राइवर का 30 हजार रुपये हो जाएगा। वेतन का अनुपात पहले की तरह 10:1 ही रहेगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की आमदनी और उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त पैसे में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। थरूर ने कहा कि परिसीमन में भी यही स्थिति पैदा हो सकती है। केवल आनुपातिक बढ़ोतरी की बात करने से यह नहीं समझा जा सकता कि अलग-अलग राज्यों को इसका कितना फायदा या नुकसान होगा। उनके मुताबिक, बीजेपी इसी तर्क के सहारे अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है। अगर डीएमके इस बात को नहीं समझ पा रही है, तो यह उसके लिए चिंता की बात है।

महिला आरक्षण पर क्या बोले शशि थरूर विशेष संसद सत्र और महिला आरक्षण के मुद्दे पर शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण देने के पूरी तरह समर्थन में है। पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और जब पहली बार इससे जुड़ा विधेयक पारित हुआ था, तब भी कांग्रेस इसे तत्काल लागू करने की मांग कर रही थी। हालांकि, सरकार ने इसे अधिसूचित करने में तीन साल लगा दिए। थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ना गलत है, क्योंकि दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं। महिला आरक्षण के लिए परिसीमन को जरूरी बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि असली चिंता परिसीमन की प्रक्रिया और उसके संभावित नतीजों को लेकर है। इस तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत होनी चाहिए थी। केवल संसद में विधेयक लाकर राज्यों के भविष्य से जुड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में देशव्यापी चर्चा और राज्यों की राय को शामिल नहीं किया गया है।

लोकसभा सांसदों की संख्या 850 पहुंचने की आशंका शशि थरूर ने प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 तक पहुंचने की आशंका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब संसद साल में करीब 70 दिन ही चल रही है और सरकार हर साल संसद के कामकाज के दिनों में कटौती कर रही है, तो इतनी बड़ी लोकसभा को चलाना मुश्किल होगा। उनके मुताबिक, इतने कम समय में 850 सांसदों को बोलने, मंत्रियों से सवाल पूछने और अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने इस स्थिति की तुलना चीन की पीपुल्स कंसल्टेटिव चैंबर से करते हुए कहा कि वहां नेता के आने पर मेज थपथपाने की भूमिका ज्यादा दिखाई देती है। थरूर ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी केरल से करीब 5-6 गुना है, जबकि वहां सांसदों की संख्या केरल से लगभग चार गुना है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आबादी बढ़ने के कारण लोगों का प्रतिनिधित्व मुश्किल हो रहा है, तो इसका समाधान लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाना ही क्यों हो?