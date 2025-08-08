उस देश ने व्यवहार बदला तो भारत को बहुत सोचना पड़ेगा, ट्रंप के टैरिफ पर बोले शशि थरूर

Donald Trump Tariff: कांग्रेस सांसद शशि गुरुवार को थरूर ने सलाह दी थी कि भारत को भी अमेरिकी सामान पर 50 फीसदी शुल्क लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को भारत को धमकाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर टैरिफ वॉर को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश ने अपना व्यवहार भारत की तरफ बदला है, तो हमारे देश को कई बातें सोचनी पड़ेंगी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25+25 फीसदी यानी कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साथ ही ट्रंप रूसी तेल की खरीद पर भी भारत को घेर रहे हैं।

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा, 'जो कुछ चल रहा है वे चिंतित करने वाला है। एक देश जिससे हमारे रिश्ते नजदीकी थे। हम साथ काम कर रहे थे। अगर उस देश ने अपने व्यवहार को बदल लिया तो भारत को बहुत सी चीजें सोचनी पड़ेगी... शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में हम वार्ता कर कोई रास्ता निकाल लें। भारत को भी अपने हितों को देखना पड़ेगा। हमें दूसरे देशों को भी देखना पड़ेगा।'

भारत को टैरिफ बढ़ाने की सलाह गुरुवार को थरूर ने सलाह दी थी कि भारत को भी अमेरिकी सामान पर 50 फीसदी शुल्क लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश को भारत को धमकाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'इसका निश्चत रूप से असर होगा, क्योंकि हम उनके साथ 90 बिलियन डॉलर का कारोबार करते हैं और अगर हर चीज 50 प्रतिशत ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो खरीदारों को भी लगेगा कि हमें भारतीय चीजें क्यों खरीदनी चाहिए...। अगर वो ऐसा करते हैं, तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा देना चाहिए...। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश हमें इस तरह धमका दे...।'

उन्होंने कहा, 'अमेरिकी सामान पर हमारा औसत टैरिफ 17 फीसदी है। हमें 17 फीसदी पर क्यों रुक जाना चाहिए। हमें भी इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देना चाहिए...। हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें हमारे साथ रिश्तों की कद्र नहीं है। अगर उन्हें भारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।'

ट्रंप का टैरिफ वॉर शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद वह कई बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहे और अंत में 25 फीसदी शुल्क और बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। इस लिहाज से दुनिया के दो मुल्क हैं, जो अमेरिका की तरफ से इतने भारी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। इनमें भारत के अलावा ब्राजील भी शामिल हैं।