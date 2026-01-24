ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर का नया बयान, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का 'मीम ऐक्शन'; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के घोषित रुख का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर उनका रुख अलग था। हालांकि, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जैसा उन्होंने कहा सरकार ने ठीक वैसा ही किया।

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। थरूर ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के घोषित रुख का उल्लंघन नहीं किया है। उनकी सार्वजनिक असहमति केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी। इसके बाद थरूर ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। वहीं, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। वाइट हाउस ने हाल ही में पेंगुइन वाले मीम ट्रेंड ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… आश्चर्य हुआ भारत सरकार ने ठीक वैसा ही किया, जैसा मैंने कहा था; क्यों बोले थरूर? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने संसद में पार्टी के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया और सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर थी। थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव के एक सत्र के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और उन्हें इसका खेद नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…

मीम्स के सहारे ग्रीनलैंड जीतेंगे ट्रंप? वाइट हाउस ने पेंगुइन के साथ शेयर की फोटो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर जिद अब नए स्तर पर पहुंचती नजर आ रही है। यूरोपीय देशों को टैरिफ और सैन्य कार्रवाई की धमकी देने वाले ट्रंप अब नाटो चीफ से बातचीत के बाद थोड़े नरम पड़े हैं। हालांकि, उन्होंने अभी भी अपना ग्रीनलैंड प्रेम नहीं छोड़ा है। अब इस जिद में एक कदम आगे बढ़ते हुए वाइट हाउस ने सोशल मीडिया ट्रेंड्स का साथ देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पेंगुइन का ट्रेंड चल रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए वाइट हाउस ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें ट्रंप पेंगुइन के साथ बर्फ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

'पुतिन बातचीत नहीं बल्कि...'; UAE में शांति वार्ता से पहले क्यों भड़का यूक्रेन? रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार अपनी गति पकड़े हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आबूधाबी में होने वाले शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने रूस पर तेज हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने शनिवार को पुतिन पर हमला बोलते हुए कहा कि रूस ने ऐसे समय में यूक्रेन पर तेज मिसाइल हमला किया है, जब आबूधाबी में बातचीत के लिए यूक्रेन, रूस और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। पढ़ें पूरी खबर…

नारों से कुछ नहीं होगा, शंकराचार्यों को गौरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी: रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा कि गोरक्षा के लिए केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संतों और शंकराचार्यों को गौ-संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रामदेव ने पणजी में एक योग सत्र के बाद संवाददाताओं से कहा कि गौ-संरक्षण के लिए हर प्रयास ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सम्मेलन आयोजित करने, नारे लगाने और गायों के नाम पर रक्तपात करने से गोरक्षा नहीं हो सकती। पढ़ें पूरी खबर…