‘कांग्रेस चुप नहीं रह सकती, आवाज उठाना जिम्मेदारी है’; 1 नवंबर की रैली पर क्या बोले शशि थरूर
कांग्रेस नेता ने कहा कि ने दुकानदारों को संदेश दिया गया कि पार्टी उनके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस छोटे कारोबारियों, व्यापारियों और दुकानदारों का समर्थन करती है। पार्टी नहीं चाहती कि रैली की वजह से लोगों के रोजगार पर असर पड़े।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली पार्टी की रैली का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और चुनाव आयोग नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, तो कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। थरूर ने कहा कि विपक्षी पार्टी होने के नाते लोगों की आवाज उठाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने व्यापारियों की चिंताओं पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी छोटे कारोबारियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि छोटे व्यापारी और दुकानदार आगे बढ़ें।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने दुकानदारों को यह संदेश दिया कि पार्टी उनके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस छोटे कारोबारियों, व्यापारियों और दुकानदारों का समर्थन करती है। पार्टी नहीं चाहती कि रैली की वजह से लोगों के रोजगार या रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़े। शशि थरूर ने बताया कि कांग्रेस ने पहले दूसरे स्थानों पर रैली करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अशोका होटल के लॉन समेत कुछ जगहों पर अनुमति नहीं मिली। ऐसे में रामलीला मैदान ही रैली के लिए बचा हुआ विकल्प है। पार्टी का मकसद लोगों की आवाज उठाना है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे के नतीजों पर ध्यान देने की अपील की।
12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को लेकर क्या बोले थरूर
शशि थरूर ने 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को सफल आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल सदस्य देशों के सांसदों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त घोषणा पत्र को लेकर कुछ मतभेद सामने आए थे। एक देश घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें शामिल करना चाहता था, जिन पर दूसरे देश सहमत नहीं थे। हालांकि, बातचीत के बाद सभी पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंप दी है। भारत को ब्रिक्स और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों के जरिए सहयोग और संसदीय कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहना चाहिए।
बीजेपी सांसद हेमंग जोशी ने भी 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच को सफल बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में टिकाऊ विकास, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, कृषि और कारोबारी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत में इस मंच का आयोजन होने से दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को देश की विविधता और एकता को करीब से समझने का मौका मिला। इससे भारतीय सांसदों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के बीच आगे सहयोग की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच में ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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