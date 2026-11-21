जिसने गाली दी, उसको ही क्यों भेजा; पाकिस्तान के मंत्री पर कांग्रेस ने उठाया सवाल
मनीष तिवारी ने कहा कि क्या यह महज संयोग है कि पाकिस्तान ने उसी मंत्री को भारत भेजा, जिसने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की भारत यात्रा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने इसको लेकर सवाल उठाया है। मनीष तिवारी ने कहा कि क्या यह महज संयोग है कि पाकिस्तान ने उसी मंत्री को भारत भेजा, जिसने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अप्रैल 2025 और नवंबर 2026 के बीच भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतंक फैलाने के मामले में क्या बदल गया है? भरोसा नहीं होता मोदी सरकार की थेथरई पर.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक का न सिर्फ भरपूर स्वागत किया गया बल्कि उसी की टेबल पर मोदी के मंत्री गजेन्द्र शेखावत बैठे। चाहे तो कहीं और भी बैठ सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि
सोचिए जरा इस नफरती ने भारत के हाथ काटने, हमारा खून बहाने की धमकी दी थी। गौरतलब है विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और इसमें कतई कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ
बता दें कि पिछले साल 7-10 मई के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और फिर दोनों देशों के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद संभवत: यह पहली बार था जब नई दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में होने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया हो।
इससे पहले पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने शुक्रवार को कहा कि नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में संस्कृति की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी समझ के जरिये ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। मलिक ने राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में भारत की मेजबानी में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच से इतर संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की।
मलिक ने क्या कहा
यह पूछे जाने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने में संस्कृति क्या भूमिका निभा सकती है, मलिक ने कहा कि संस्कृति की बहुत अहम भूमिका है। हालांकि, उन्होंने कहा कि संस्कृति केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी क्षेत्रीय भूमिका भी है। मलिक ने कहा कि जब तक हम एक-दूसरे को, हमारे सोचने के तरीके को और रहन-सहन के ढंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम संवाद के जरिये एक-दूसरे के नजरिये और समझ को जान सकेंगे और इसी तरह पूरे क्षेत्र का विकास संभव होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है और यहां कोई द्विपक्षीय मामले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ बहुपक्षीय मामलों पर बात की है। भारत ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में इस तीन दिवसीय मंच का आयोजन कर रहा है। इसमें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मलिक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।