पहलगाम भूल गए? पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की मांग करने वाले लोगों पर भड़के कांग्रेस नेता

प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी पीएम को लिखे खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं की कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने खुली आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश के साथ शांति वार्ता की वकालत नहीं की जा सकती, जो भारत में आतंकवाद फैलाने पर आमादा हो।

PM Modi: भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर से बंद है। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखा है। इस वरिष्ठ लोगों की लिस्ट में फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पूर्व रॉ चीफ दुलत समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इस लिस्ट पर भाजपा की तरफ से तो तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी इन लोगों की आलोचना की है। तिवारी ने पूछा कि क्या यह लोग पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए नरसंहार को इतने जल्दी भूल गए हैं?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मनीष तिवारी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि यह लोग बैसरन घाटी में हुए नरसंहार को इतने जल्दी भूल गए। इन्हें समझना चाहिए कि पाकिस्तान से अभी तक बातचीत की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उसके जवाब में वहां से आतंकवाद ही हुआ है। तिवारी ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है कि कुछ लोग कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए नरसंहार को भूल गए हैं। यह भूल गए हैं कि कैसे निर्दोष पर्यटकों और उनके परिवार को केवल धर्म के नाम पर बेहरमी से मार डाला गया। इस घटना को अभी केवल एक साल दो महीने और आठ दिन ही हुए हैं, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान से शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं।"

भगवान जानता है इनके ऊपर कहां से दबाव आ रहा है- तिवारी तिवारी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोशिश की है। दूसरी तरफ से इसका जवाब हमेशा आतंकवाद के जरिए दिया गया है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने और हजार घाव देकर हमें कमजोर करने की सोच पांच दशक पुरानी है। इन पांच दशक में नई दिल्ली की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं। उसके बाद आतंकवादी हमला ही हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि इतने वरिष्ठ लोग इतिहास कैसे भूल सकते हैं।"

रिश्ते सामान्य करने की रोमेंटिक कल्पना करना बंद करें- मनीष तिवारी कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि एक ऐसे देश के साथ आप रिश्ते सामान्य होने की कल्पना नहीं कर सकते, जो भारत को बर्बाद करने और यहां आतंक फैलाने में लगा हुआ हो। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य होने की धुंधली भावुक कल्पना करना पूरी तरह समझ से परे हैं। भगवान ही जानता है कि दबाव कहां से आ रहा है, वह कौन सा अदृश्य हाथ है, जो भारत में लोगों को पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने के लिए दबाव डाल रहा है।

क्या है मामला? यह पूरा मामला एक खुले पत्र से जुड़ा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा समेत भारत और पाकिस्तान के करीब 100 से ज्यादा लोगों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को खुला खत लिखा है। इसमें मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने, कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू करने और वीजा संबंधी मामलों को दोबारा चालू करके कश्मीर जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इस पत्र के सामने आने के बाद भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना की है।