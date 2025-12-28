कांग्रेस सांसद ने RSS की तुलना अल-कायदा से की, बोले- दोनों नफरत फैलाते हैं

संक्षेप: मणिक्कम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस जैसे संगठन से सीखना चाहिए, जो लोगों को एकजुट करती है। उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जन आंदोलन में बदल दिया। क्या इस संगठन को उन नफरत वाले संगठनों से सीखना चाहिए?'

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अल-कायदा से की है। दिग्विजय सिंह की ओर से संघ की तारीफ पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ‘दोनों नफरत फैलाते हैं। 140 वर्षों के इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को एकता और जन आंदोलन का मॉडल होनी चाहिए।’ मणिकम ने कहा कि RSS नफरत पर आधारित संगठन है और यह नफरत फैलाता है। नफरत से क्या सीखा जा सकता है? क्या अल-कायदा से कुछ सीखा जा सकता है? अल-कायदा भी नफरत का संगठन है। यह दूसरों से नफरत करता है। उस संगठन से क्या सीखना है?

मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस जैसे संगठन से सीखना चाहिए, जो लोगों को एकजुट करती है। उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जन आंदोलन में बदल दिया। क्या इस संगठन को उन नफरत वाले संगठनों से सीखना चाहिए?' मणिकम ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में मदद नहीं करता। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी पूरी तरह लोगों के साथ हैं और सरकार की एकाधिकार के खिलाफ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमें उनका समर्थन करना चाहिए। ऐसा बयान राहुल जी की लड़ाई में मदद नहीं करता।'