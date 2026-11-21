बहुत सारे नाम हैं; सिराज के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कर दिया शमी और सरफराज का जिक्र
टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चुनने के प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि खिलाड़ियों को सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुना जाना चाहिए, फिर चाहें वे कोई भी हों।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में न चुने जाने का मामला जब से उठाया है, तब से बवाल मच गया है। मसूद ने आरोप लगाया है कि सिराज को धर्म की वजह से निशाना बनाया गया है। मसूद के खिलाफ न सिर्फ भाजपा में, बल्कि कांग्रेस में भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सबके बाद भी इमरान मसूद बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं हैं। अब उन्होंने मोहम्मद शमी और सरफराज खान का जिक्र कर दिया है।
टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चुनने के प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि खिलाड़ियों को सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुना जाना चाहिए, फिर चाहें वे कोई भी हों। मसूद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''मोहम्मद शमी भी हैं, सरफराज भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी है तो यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन कहां से है।''
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के मोहम्मद सिराज को लेकर दिए गए बयान के बाद क्रिकेट और राजनीति दोनों में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी। इस पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सिराज को उनके धर्म और नाम की वजह से टीम में नहीं चुना गया। उन्होंने कहा, “उनका नाम सिराज है, क्या यही वजह काफी नहीं है? अगर वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और फिर भी उसे नहीं चुना जा रहा, तो इसके अलावा क्या कारण हो सकता है?” उनके इस बयान को टीम चयन में धार्मिक भेदभाव का आरोप माना गया।
'मैंने कभी क्रिकेट को राज्यों या धर्म, कल्चर के नाम पर बंटते नहीं देखा'
इमरान मसूद के बयान के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि क्रिकेट में एक खेल के तौर पर, मुझे लगता है कि नफरत या इस धार्मिक बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे खास चीज इंडिया है, और हमने हमेशा क्रिकेट को उसके सबसे ऊंचे रूप में देखा है। मैं कहूंगी कि यह धार्मिक बंटवारा, नफरत का बंटवारा, मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे फॉर्म में, उस खास टूर्नामेंट के लिए सबसे सही टीम के तौर पर क्रिकेटरों को एक साथ रखा गया है। इसलिए मुझे शक है क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट को राज्यों या धर्म, कल्चर के नाम पर बंटते नहीं देखा। तो चलिए इसे दूर रखते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आइए अपने देश में नफरत और बंटवारे का यह माहौल न बनाएं।
भाजपा ने मसूद पर साधा निशाना
मसूद के बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस सांसद पर क्रिकेट में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का चयन धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि टीम की जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर होता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश में किसी को धर्म या जाति के आधार पर अवसरों से वंचित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि खेल में चयन योग्यता के आधार पर होता है और ऐसे मुद्दों से समाज में विभाजन पैदा नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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