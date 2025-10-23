वो भी तो जमीन के लिए लड़ रहे... कांग्रेस सांसद के विवादित बोल; शहीद भगत सिंह से की हमास की तुलना

संक्षेप: कांग्रेस सांसद ने कहा किआपके लिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। मेरा मानना ​​है कि हमास अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। आप हमास द्वारा बंधक बनाए 250 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप इजरायल द्वारा मारे गए 1 लाख नहीं देख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तुलना आतंकवादी समूह हमास से करके एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक पोडकास्ट में भगत सिंह और हमास आतंकियों को एक जैसा बताया और कहा कि हमास से जुड़े लोग भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस सांसद के बयान की निंदा की है और आतंकी समूह की प्रशंसा करने और उसकी शहीद भगत सिंह से तुलना करने को भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है।

एक पॉडकास्ट में फिलिस्तीन पर चर्चा के दौरान एंकर ने जैसे ही कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तो मसूद भड़क गए और कहा, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? क्या भगत सिंह भी आतंकवादी थे?" जब एंकर ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या भगत सिंह और हमास के बीच तुलना की जा सकती है, तो मसूद ने कहा, "हां बिल्कुल, सही बात कर रहा हूं मैं।" इसके बाद इमरान मसूद ने कहा, “वे अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे।”

इजरायल कब्जाधारी है उन्होंने आगे कहा, "भगत सिंह भी अपनी जमीन के लिए शहीद हुए थे।" उन्होंने आगे कहा कि इजरायल कब्जाधारी है। जब इस बात पर एंकर से विवाद होने लगा तो कांग्रेस सांसद ने कहा, "आपके लिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। मेरा मानना ​​है कि हमास अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। आप उनके (हमास) द्वारा बंधक बनाए गए 250 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप इजरायल द्वारा मारे गए 1 लाख लोगों को नहीं देख रहे हैं।"

भाजपा भड़की, बोली- ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, “बोटी-बोटी इमरान मसूद हमास की तुलना भगत सिंह जी से करते हैं। यह सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। वामपंथी और कांग्रेसी गांधी परिवार को महान दिखाने के लिए आतंकवादी समूहों का गुणगान करते हैं और हमारे सभी नायकों को कमतर आंकते हैं। इससे पहले, कन्हैया कुमार ने भगत सिंह जी की तुलना लालू यादव से की थी! यह पहली बार नहीं है! कांग्रेस ने पहले भी भगत सिंह जी का अपमान किया था! उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी, सावरकर जी, पटेल जी, बिरसा मुंडा जी के साथ भी ऐसा किया था।”