Congress MP Gaurav Gogoi counterattack on PM Modi Over Nehru ji remarks Vande Matram debate Lok sabha
लाख कोशिश कर लें, नेहरूजी पर दाग... PM पर गौरव गोगोई का पलटवार- 1942 में आपके पूर्वज कहां थे?

संक्षेप:

Dec 08, 2025 02:56 pm IST
Vande Matram Debate: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आज (सोमवार, 8 दिसंबर को) लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। इस चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के आगे घुटने टेकने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में भाग लेते हुए सदन में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् पर चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। गोगोई ने कहा कि वह और उनकी पार्टी भाजपा जितने भी प्रयास कर लें पंडित नेहरू पर दाग नहीं लगा सकते। इसके साथ ही गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले वंदे मातरम् का उद्घोष किया था।

गोगोई ने कटाक्ष किया, "आप हर बार नेहरू जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर लें, नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे।" उन्होंने कहा, "आप 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे?" गोगोई ने भाजपा पर आगे निशाना साधते हुए कहा कि आपके राजनैतिक पूर्वजों ने न तिरंगे को तवज्जो दी, न ही फिर राष्ट्रगान को तवज्जो दी। आप क्या राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं?

सत्ता के लालच में भाजपा ने बंगाल को नहीं समझा

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का पूर्ण बहिष्कार करने की मांग की थी। हमारे नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था- मुझे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं। यही फर्क है हमारे मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग में। गोगोई ने कहा कि उस समय हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में भाजपा ने बंगाल को नहीं समझा।

हर चर्चा में नेहरू जी का नाम लेते हैं मोदी जी

कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री के भाषण को गौर से सुना। उनके दो उद्देश्य थे। उनका पहला उद्देश्य यह बताने का प्रयास करने का था कि आपके (सत्तापक्ष) राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका दूसरा उद्देश्य इस चर्चा को राजनीतिक रंग देने का था।’’ गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने हर वक्तव्य में कांग्रेस और नेहरू का बार-बार उल्लेख करते हैं। गोगोई ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान नेहरू का नाम 14 बार लिया और कांग्रेस का नाम 50 बार लिया।

आप जितनी कोशिश कर लें, लेकिन नेहरू जी…

उन्होंने कहा, ‘‘आप जितनी कोशिश कर लें, आप उनके योगदान पर एक भी काला दाग लगाने में सफल नहीं होंगे।’’ कांग्रेस नेता ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘मुस्लिम लीग यह कहना चाहती थी कि पूरे वंदे मातरम् का बहिष्कार करना चाहिए और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वयं कहा था कि उन्हें वंदे मातरम् में कोई आपत्ति नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने अपने एक अधिवेशन में यह फैसला किया कि जहां भी कोई आयोजन होगा हम वंदे मातरम् गाएंगे।’’ गोगोई का कहना था, ‘‘इसका विरोध मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने किया था तथा कांग्रेस की आलोचना की थी।’’

PM मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम् के टुकड़े कर दिए गए। मोदी ने यह भी कहा, ‘‘कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे पर झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।’’ मोदी ने सदन में ‘‘राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चर्चा’’ की शुरुआत करते हुए 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का हवाला दिया और कहा कि जब राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोंट दिया गया था।

