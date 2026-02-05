Hindustan Hindi News
PM मोदी पर हमला कर सकते थे कांग्रेस सांसद, मैंने ही लोकसभा आने से रोका; स्पीकर ओम बिरला का दावा

संक्षेप:

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि उन्होंने ही पीएम को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के सांसद उन पर शारीरिक हमला कर सकते थे। इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

Feb 05, 2026 03:14 pm IST
वहीं इस बारे में जब प्रियंका गांधी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि यदि तीन महिला सांसद पीएम नरेंद्र मोदी के पास जाकर खड़ी हो गईं तो उन्हें खतरा हो गया। आखिर यह कैसी बात है? यही नहीं उन्होंने मीडियाकर्मियों से उलटे सवाल दागा कि आप अमित शाह या फिर मोदी से क्यों नहीं पूछते कि नेता विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया गया। आखिर राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने का क्या आधार था। वह इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं।

लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुधवार को जो हुआ, वह बेहद अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ सांसदों का लोकसभा में जो बर्ताव था, वह लोकसभा के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बर्ताव हुआ था, वह अप्रत्याशित था। ऐसा माहौल सदन में नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को कार्यवाही चलाने में सहयोग करना चाहिए।

स्पीकर बोले- कुछ गलत करने की प्लानिंग में थे कांग्रेस सांसद

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कुछ गलत बर्ताव करने की योजना बन रही थी। इसीलिए हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर उनके जवाब वाले भाषण को टाल दिया। उनकी स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। बता दें कि 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब पीएम नहीं दे सके और उसके बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया।

पीएम का रास्ता रोक लिया? आखिर ये लोग क्या चाहते हैं

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। पीएम का रास्ता रोका जाए और उन्हें घेर लिया जाए। यह क्या है? लोकसभा आखिर किसलिए है? हर कोई दुखी है, जिस स्तर पर ये लोग संसद को ले आए हैं। स्पीकर ने आज अपनी पीड़ा जाहिर की है।

