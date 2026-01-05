अहमदाबाद विमान हादसे में नई जानकारी का दावा, कांग्रेस सांसद ने सरकार से मांगा जवाब

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCongress MP claims new information on Ahmedabad plane crash demands response from government
संक्षेप:

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने दावा किया है कि उनके कार्यालय को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में नई जानकारी मिलने की सूचना मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि विमान हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी सामने रखी जानी चाहिए।

Jan 05, 2026 11:04 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विमान दुर्घटना की प्राथमिक जांच में ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी सामने आई है। उन्होंने मंत्री से इस मामले में स्पष्टता मांगी है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा अपना पत्र सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है।

कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि एअर इंडिया विमान दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मामले में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है तो किसी भी जानकारी को वैकल्पिक मानकर गुप्त नहीं रखा जा सकता। अधिकारियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए।

बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही 787 ड्रामलाइनर विमान क्रैश हो गया था। भारतीय दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे के बाद शुरुआती जांच की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। इसी वजह से थ्रस्ट बनना बंद हो गया और विमान 30 सेकंड केअंदर ही गिर गया

रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इंजन बंद होने को लेकर दोनों पायलटों ने बात की थी। पहले पायलट ने पूछा था कि तुमने क्या इंजन फ्यूल बंद किया है? वहीं दूसरे पायलट ने जवाब दियाथा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। विमान का मलबा सुरक्षित कर लिया गया था। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भेजा गया था। हालांकि हादसे के बाद कोई विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई ।

Air India ahmedabad plane crash
