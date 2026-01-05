अहमदाबाद विमान हादसे में नई जानकारी का दावा, कांग्रेस सांसद ने सरकार से मांगा जवाब

संक्षेप: कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने दावा किया है कि उनके कार्यालय को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में नई जानकारी मिलने की सूचना मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि विमान हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी सामने रखी जानी चाहिए।

कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विमान दुर्घटना की प्राथमिक जांच में ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी सामने आई है। उन्होंने मंत्री से इस मामले में स्पष्टता मांगी है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा अपना पत्र सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है।

कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि एअर इंडिया विमान दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मामले में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है तो किसी भी जानकारी को वैकल्पिक मानकर गुप्त नहीं रखा जा सकता। अधिकारियों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए।

बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही 787 ड्रामलाइनर विमान क्रैश हो गया था। भारतीय दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे के बाद शुरुआती जांच की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। इसी वजह से थ्रस्ट बनना बंद हो गया और विमान 30 सेकंड केअंदर ही गिर गया