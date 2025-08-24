'तुम्हें मारने के लिए बस कुछ सेकंड लगेंगे', महिला को धमकी देते विधायक का ऑडियो वायरल

महिला की बात सुनने के बाद विधायक ने कहा, 'अब तक मैंने तुम्हें एक भी गलत शब्द नहीं कहा है। यह मत सोचो कि तुम मेरे साथ थी। तुम एक महिला हो। क्या यही तुम्हारा जीवन का आदर्श है? मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा।'

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पहले से ही यौन दुराचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और अब नए विवाद में फंस गए हैं। एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें उन्हें किसी महिला को गर्भपात कराने के लिए दबाव डालते हुए सुना जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, वायरल हुए चार मिनट से अधिक के इस क्लिप में पलक्कड़ विधायक और एक अज्ञात महिला के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इसमें ममकूटाथिल को यह कहते सुना जा सकता है कि महिला का गर्भ से होना उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक जगह वे धमकी देते हैं कि 'तुम्हें मारने के लिए मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए।' सोशल मीडिया पर वायरल इस रिकॉर्डिंग की सत्यता की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

बातचीत की शुरुआत में महिला सवाल करती है कि वह उसे बिना इजाजत के क्यों खत्म करना चाहता है। ममकूटाथिल जवाब देते हैं कि वह इसके नतीजों को नहीं समझ रही है। जब महिला कहती है कि वह अकेले इसका सामना करने को तैयार है तो वह बीच में बोलते हैं, 'तुम अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो क्या होगा।' बातचीत के दौरान वह बार-बार पूछते हैं कि बच्चे को जन्म देकर क्या करेगी और कहते हैं, 'मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।' इस पर महिला जवाब देती है कि वह बच्चे को अकेले ही पालेगी।