विपक्षी गठबंधन ने संविधान संशोधन विधेयक का मिलकर विरोध करने का फैसला किया है। इस विधेयक में महिला आरक्षण लागू करने के साथ-साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में बदलाव करने का प्रस्ताव शामिल है।

परिसीमन बिल के सपोर्ट का ऐलान कर चुकी DMK और NCP (SP) को कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नए परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि विपक्षी दल इस विधेयक को रोकने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेता अपना समर्थन बढ़ाने के लिए चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं।

'पिक्चर अभी बाकी है' विपक्षी गठबंधन ने संविधान संशोधन विधेयक का मिलकर विरोध करने का फैसला किया है। इस विधेयक में महिला आरक्षण लागू करने के साथ-साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में बदलाव करने का प्रस्ताव शामिल है। इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा, "पिक्चर अभी बाकी है, भाई।" उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दल संसद में सरकार के नए परिसीमन विधेयक को रोकने के लिए अपना समर्थन जुटाने में लगे हैं।

केंद्र सरकार का दावा है कि उसके पास इस विधेयक को संसद में पास कराने के लिए पर्याप्त समर्थन है। इसी भरोसे के साथ सरकार ने सोमवार से संसद का विशेष सत्र दोबारा बुलाया है। इससे पहले अप्रैल में सरकार इस विधेयक के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में सफल नहीं हो पाई थी। वहीं, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने शनिवार को बैठक कर परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक का संसद में एकजुट होकर विरोध करने का फैसला किया। विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रस्ताव से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

विपक्षी गठबंधन ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इसके जरिए देश की सत्ता पर लंबे समय तक अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इस प्रस्ताव से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।

केंद्र सरकार पेश करेगी ये विधेयक बता दें कि, केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई आरक्षण देने का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सीटों के नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में किए जाने वाले बदलावों को साल 2051 तक रोकने का भी प्रस्ताव है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी। संसद का यह विशेष सत्र 3 दिसंबर को समाप्त होगा।