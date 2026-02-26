Hindustan Hindi News
4 राज्यों में 5 राज्यसभा सीट जीत सकती है कांग्रेस, किनकी लगेगी लॉटरी

Feb 26, 2026 05:42 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश में पार्टी सत्ता में हैं। पार्टी यहां एक सीट जीतने की स्थिति में है। पिछली बार क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी, ऐसे में पार्टी इस बार स्थानीय नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है।

दस राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के लिए होने वाले चुनावों के लिए दावेदारी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने हैं। क्योंकि, उसके पास सीट कम और दावेदार अधिक हैं। पार्टी को इस चुनाव में पांच से छह सीट जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक, हिमाचल प्रदेश में एक, हरियाणा में एक और तेलंगाना में दो सीट मिल सकती हैं। इसके साथ पार्टी सहयोगी दलों के साथ तालमेल कर तमिलनाडु में एक सीट हासिल कर सकती है।

छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को दो के बजाए सिर्फ एक सीट मिल सकती है। ऐसे में आदिवासी नेता फूलो देवी नेताम को दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी दावा कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में पार्टी सत्ता में हैं। पार्टी यहां एक सीट जीतने की स्थिति में है। पिछली बार क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी, ऐसे में पार्टी इस बार स्थानीय नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इनमें प्रतिभा सिंह का नाम शामिल हैं। हरियाणा में भी पार्टी को एक सीट मिलेगी। इस सीट पर उम्मीदवार के चयन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अहम भूमिका होगी। पूर्व सांसद राजबब्बर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान उनकी पसंद है। पर पार्टी कई और नामों पर भी विचार कर रही है।

तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है। पार्टी दो सीट जीत सकती है। ऐसे में कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से किया वादा पूरा कर सकती है। इसके साथ पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा राज्यसभा पहुंचने का मौका दे सकती है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने डीएमके से राज्यसभा की एक सीट पर चर्चा की है। डीएमके की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद पार्टी तमिलनाडु से भी अपना एक प्रत्याशी घोषित कर सकती है। असम में कांग्रेस अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत सकती। पर एआईयूडीएफ का साथ मिलता है, तो एक सीट मिल सकती है। यहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती। इससे नुकसान हो सकता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

