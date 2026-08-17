चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस, चुनावी राज्यों में होगा फायदा?
बुधवार को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चढ़ावा चोरी, रोजगार और ई-20 को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। बुधवार को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चुनावी राज्यों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, शिक्षा, रोजगार और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (ई-20) को लेकर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए जाने की संभावना है।
प्रस्ताव पारित कर सकती है कांग्रेस कार्यसमिति
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन मुद्दों सहित अन्य विषयों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। इसमें पार्टी छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपने रुख को दोहरा सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह बेहद अहम मुद्दे हैं और हम इन्हें उठाते रहेंगे।
चुनावी राज्यों पर नजर
बुधवार को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चुनावी राज्यों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। पार्टी का उत्तराखंड में भाजपा से सीधा मुकाबला है। वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में चुनाव रणनीति पर चर्चा हो सकती है।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के साथ है। संसद के मानसून सत्र में गठबंधन के घटकदलों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाए रखने में सफल रही। ऐसे में पार्टी इस लड़ाई को पूरी ताकत और एकजुटता के साथ लड़ती रहेगी। वहीं, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण भी बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ई-20 को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महंगाई के साथ पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण ने भी आम आदमी को प्रभावित किया है। ऐसे में पार्टी ई-20 के खिलाफ मुहिम को अंतिम रूप दे सकती है।
गोवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सोमवार को गोवा का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रमुख गिरीश चोडणकर ने बताया कि यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। खरगे दक्षिण गोवा के वेरना गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह पहली बार है जब खरगे गोवा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं, तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक जमाल मोहम्मद यूनूस ने मल्लिकार्जुन खरगे के साथ उत्तराखंड में कथित भेदभाव की कड़ी निंदा करते हुए रविवार को निंदा प्रस्ताव रखा।
'दिमागी नक्सली' पर जुबानी जंग
स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘दिमागी नक्सल’ वाली टिप्पणी से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो माओवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। रिजिजू ने एक्स पोस्ट में कहा, सिर्फ ये लोग दिमागी नक्सली हैं: 1. जो माओवादियों का समर्थन करते हैं औरसंविधान को नहीं मानते। 2. जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। 4. जो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं।
कांग्रेस नेता ने तंज कसा
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट के जरिए उन पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भाई किरेन रिजिजू पहले अपनी गिनती ठीक कर लो, फिर हम जवाब देंगे। 1 और 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं। खेड़ा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कमाल।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें