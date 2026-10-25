RSS के लिए कहा था, खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान पर पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा कि संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों ने दूसरी बार खरगे के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। उन्होंने उत्तराखंड में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि खरगे दलित हैं, इसलिए शुद्धिकरण के नाम पर ऐसा किया गया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद पार्टी नेता पवन खेड़ा बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि खरगे का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर था। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की है। खेड़ा ने बिहार के पटना में कार्यक्रम के दौरान खरगे के साथ हुई बदसलूकी को शर्मनाक बताया। यह विवाद श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खड़गे के भाषण के दौरान शुरू हुआ। भाषण के बीच वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाने वाले। इस पर खरगे ने जवाब देते हुए कहा, ‘मोदी का बाप भी जाएगा।’

पवन खेड़ा ने कहा कि संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों ने दूसरी बार खरगे के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। उन्होंने उत्तराखंड में पहले हुई एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि खरगे दलित हैं, इसलिए उनके साथ शुद्धिकरण के नाम पर ऐसा किया गया था। खेड़ा ने कहा कि पटना में जब खरगे भाषण दे रहे थे, तब बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उनके सामने अभद्र टिप्पणी की। खेड़ा के मुताबिक, खरगे ने इसी टिप्पणी के जवाब में कहा कि मोदी भी जाएंगे और उनके पिता भी जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि खरगे का इशारा आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत की ओर था, जिन्हें वह प्रधानमंत्री का वैचारिक गुरु मानते हैं।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बार-बार ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश सब देख रहा है और इसे माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खरगे के बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भाषण के दौरान कोई लगातार चिल्ला रहा था और खरगे ने उसी के जवाब में यह बात कही। बघेल ने सवाल उठाया कि इसमें अपमानजनक क्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया।