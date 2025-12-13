Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsCongress led UDF lead Kerala local body elections Karnataka Iqbal Hussain top five
6 जनवरी को शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा; आज की टॉप-5 न्यूज

6 जनवरी को शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा; आज की टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

पंकज चौधरी गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत गोरखपुर से की थी। वर्ष 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के लिए पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। 

Dec 13, 2025 06:40 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर के विधायक हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार के लिए खाली कर देना चाहिए। वहीं, कोलकाता पुलिस ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की शनिवार की यात्रा से जुड़े इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। यह इवेंट साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था, जहां मेसी केवल कुछ मिनट ही रुके। ज्यादातर दर्शकों को वह ठीक से दिखाई भी नहीं दिए, जिससे प्रशंसक हिंसक हो गए। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शशि थरूर के गढ़ में खिला कमल, कांग्रेस अब लेगी ऐक्शन? क्या होगा सियासी असर

केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बढ़त बनाई है। हालांकि शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पहले से ही पार्टी से बागी तेवर दिखा रहे थरूर के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। वहीं, कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद अगर कांग्रेस पर उन पर ऐक्शन लेती है तो वह खुश ही होंगे। पढ़ें पूरी खबर...

6 जनवरी को शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर के विधायक हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार के लिए खाली कर देना चाहिए। शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। शिवकुमार के कट्टर समर्थक हुसैन कहा, ‘छह जनवरी को उनके मुख्यमंत्री बनने की 99 प्रतिशत संभावना है।’ पढ़ें पूरी खबर...

मेसी के कार्यक्रम का आयोजक गिरफ्तार, पुलिस ने टिकट के रिफंड का किया वादा

कोलकाता पुलिस ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की शनिवार की यात्रा से जुड़े इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। यह इवेंट साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था, जहां मेसी केवल कुछ मिनट ही रुके। ज्यादातर दर्शकों को वह ठीक से दिखाई भी नहीं दिए, जिससे प्रशंसक हिंसक हो गए। अतिरिक्त डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने आयोजक की गिरफ्तारी की पुष्टि की। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी क्यों पहली पसंद? क्या है भाजपा की रणनीति

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पंकज ही अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। कल उनके नाम के ऐलान के साथ ही उनकी नई पारी की शुरुआत भी हो जाएगी। बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी देकर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। पढ़ें पूरी खबर...

बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार: पाकिस्तान सेना प्रमुख

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल बाहरी और अंतरराष्ट्रीय तत्वों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए तैयार है। सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट छावनी क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्हें अभियानगत तैयारियों और युद्ध तैयारियों को मजबूत बनाने से जुड़ीं प्रमुख पहलों की जानकारी दी गई। पढ़ें पूरी खबर...

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।