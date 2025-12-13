6 जनवरी को शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा; आज की टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: पंकज चौधरी गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत गोरखपुर से की थी। वर्ष 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के लिए पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर के विधायक हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार के लिए खाली कर देना चाहिए। वहीं, कोलकाता पुलिस ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की शनिवार की यात्रा से जुड़े इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। यह इवेंट साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था, जहां मेसी केवल कुछ मिनट ही रुके। ज्यादातर दर्शकों को वह ठीक से दिखाई भी नहीं दिए, जिससे प्रशंसक हिंसक हो गए। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

शशि थरूर के गढ़ में खिला कमल, कांग्रेस अब लेगी ऐक्शन? क्या होगा सियासी असर केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बढ़त बनाई है। हालांकि शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पहले से ही पार्टी से बागी तेवर दिखा रहे थरूर के लिए इसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। वहीं, कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद अगर कांग्रेस पर उन पर ऐक्शन लेती है तो वह खुश ही होंगे। पढ़ें पूरी खबर...

6 जनवरी को शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का दावा कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शनिवार को संभावना जताई कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर के विधायक हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का पद शिवकुमार के लिए खाली कर देना चाहिए। शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। शिवकुमार के कट्टर समर्थक हुसैन कहा, ‘छह जनवरी को उनके मुख्यमंत्री बनने की 99 प्रतिशत संभावना है।’ पढ़ें पूरी खबर...

यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी क्यों पहली पसंद? क्या है भाजपा की रणनीति यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पंकज ही अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। कल उनके नाम के ऐलान के साथ ही उनकी नई पारी की शुरुआत भी हो जाएगी। बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी देकर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। पढ़ें पूरी खबर...