कर्नाटक विवाद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लीडरशिप को ठहराया जिम्मेदार, कहा- पता होना चाहिए...

संक्षेप: कर्नाटक विवाद पर मोइली ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह राजनैतिक उथल-पुथल है और अगर नहीं है तो यह उस ओर जा सकती है। इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे इसे कंट्रोल करना है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही है। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसके लिए पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए उन्हें जिम्मेदार बताया है और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाए, उससे पहले तुरंत अनुशासन बहाल करना चाहिए।

एनडीटीवी के अनुसार, मोइली ने शुक्रवार को कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह राजनैतिक उथल-पुथल है और अगर नहीं है तो यह उस ओर जा सकती है। इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है। उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे इसे कंट्रोल करना है, लेकिन मामला अलग-अलग दिशाओं में जा रहा है, जिससे कर्नाटक में कांग्रेस खराब हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, "स्वामीजी और कम्युनिटी के नेता अपने-अपने नेताओं का समर्थन करने आ रहे हैं, इससे गलत मैसेज जाता है। अनुशासन समय की जरूरत है, पहले इसे लाओ, नहीं तो भाजपा हर जगह कांग्रेस को हरा रही है।''