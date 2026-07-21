राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत सभी नेता पुलिस हिरासत से छूटे, बोले- प्रधान को इस्तीफा देना होगा
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचीं थीं। लोक कल्याण मार्ग पर प्रोटेस्ट कर रहे और दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन लाया गया था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से निकल गए हैं। लोक कल्याण मार्ग पर विरोध कर रहे और दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है? वे एक असल मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज ऊंची करें और हम उनके सपोर्ट में खड़े रहें। उनके साथ कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जहां भी जरूरत होगी, वहां हम आवाज उठाएंगे। हमारी मांग बहुत स्पष्ट हैं और हम शुरु से यही मांग कर रहे हैं। हमें खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। छात्रों की सुनवाई होनी चाहिए।'
छात्रों की मांग माननी चाहिए: अखिलेश यादव
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए, सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने जो छात्रों के साथ अन्याय किया है। हम सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।' वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने कल अपनी बर्बरता दिखाई। आज उन्होंने फिर वही बर्बरता दोहराई। वे पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हैं। जितेंद्र सिंह ने हमसे नोटिस देने को कहा और कहा कि उसके बाद वे चर्चा पर विचार करेंगे, जो हमें मंज़ूर नहीं है। हमने कल भी नोटिस दिया था और आज भी।
दीपेंद्र हुड्डा बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
कांग्रेस सासंद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हर पेपर लीक, भाजपा से जुड़े लोग पेपर लीक करा रहे हैं। इन्होंने देश का भट्ठा बिठा दिया। इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया हम इस सरकार को सड़क पर लाएंगे। हमारी शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कल देखा गया कि कई लोग सिविल कपड़ों में लाठीचार्ज कर रहे थे। उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो देश भी उनपर हंसेगा। छात्रों की आवाज को सड़क पर कुचला नहीं जा सकता।'
नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे: सचिन पायलट
राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 'विपक्ष के नेता को सड़क से जिस तरह उठाया गया और बुरी तरह घायल किया गया, वह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब उस सड़क का नाम लोक कल्याण मार्ग है और लोगों के कल्याण के लिए राहुल गांधी वहां बैठे थे और उनको, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को उठा लिया गया, यह कहां का लोकतंत्र है? वे नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मांफी मांगने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को जेल में बंद कर रहे हैं, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? पूरा देश, पूरे नौजवान, पूरा विपक्ष एकजुट है। हमें न्याय चाहिए। हम नौजवानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें