राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत सभी नेता पुलिस हिरासत से छूटे, बोले- प्रधान को इस्तीफा देना होगा

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचीं थीं। लोक कल्याण मार्ग पर प्रोटेस्ट कर रहे और दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन लाया गया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से निकल गए हैं। लोक कल्याण मार्ग पर विरोध कर रहे और दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है? वे एक असल मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज ऊंची करें और हम उनके सपोर्ट में खड़े रहें। उनके साथ कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जहां भी जरूरत होगी, वहां हम आवाज उठाएंगे। हमारी मांग बहुत स्पष्ट हैं और हम शुरु से यही मांग कर रहे हैं। हमें खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। छात्रों की सुनवाई होनी चाहिए।'

छात्रों की मांग माननी चाहिए: अखिलेश यादव सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए, सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने जो छात्रों के साथ अन्याय किया है। हम सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।' वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने कल अपनी बर्बरता दिखाई। आज उन्होंने फिर वही बर्बरता दोहराई। वे पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हैं। जितेंद्र सिंह ने हमसे नोटिस देने को कहा और कहा कि उसके बाद वे चर्चा पर विचार करेंगे, जो हमें मंज़ूर नहीं है। हमने कल भी नोटिस दिया था और आज भी।

दीपेंद्र हुड्डा बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो कांग्रेस सासंद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 'हर पेपर लीक, भाजपा से जुड़े लोग पेपर लीक करा रहे हैं। इन्होंने देश का भट्ठा बिठा दिया। इन्होंने देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया हम इस सरकार को सड़क पर लाएंगे। हमारी शुरू से 2 ही बातें हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कल देखा गया कि कई लोग सिविल कपड़ों में लाठीचार्ज कर रहे थे। उसके बावजूद अगर शिक्षा मंत्री को हंसी आ रही है तो देश भी उनपर हंसेगा। छात्रों की आवाज को सड़क पर कुचला नहीं जा सकता।'