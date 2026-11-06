राहुल गांधी के दिवाली मिलन समारोह में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा, एक रणनीति पर भी चर्चा
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया कि वे आम लोगों की आवाज बनें और आगे आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आवास पर शुक्रवार को आयोजित दिवाली मिलन समारोह में कांग्रेस नेताओं का भारी जमावड़ा लगा। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही गांधी के आवास पर मौजूद थीं और उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई राज्यों के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य समेत पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
एक रणनीति पर भी की चर्चा
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया कि वे आम लोगों की आवाज बनें और आगे आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी आंदोलन को और धारदार बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की। आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन आयोजित करने की भी तैयारी है। इस कार्यक्रम को लेकर भी नेताओं के बीच विचार-विमर्श हुआ और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
क्या बोले डीके शिवकुमार?
समारोह में शामिल होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी का दीपावली संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एकता और शांति पर केंद्रित था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी नेताओं ने एक-दूसरे से मुलाकात की, शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया और चाय-नाश्ते के साथ दीपावली का उत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि गांधी कांग्रेस के लिए पहले से ही एक बड़ा उपहार हैं, क्योंकि वह मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राहुल गांधी ने नेताओं से मुलाकात की और कई लोगों के साथ अलग-अलग बातचीत भी की। इस दौरान व्यक्तिगत बातचीत के साथ राजनीतिक मुद्दों और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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