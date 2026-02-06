हिमंत सरमा के 'मियां' वाले बयान से कांग्रेस नेता आहत, देशभर में 100 FIR कराने की तैयारी
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम सरमा के बयानों को 'हेट स्पीच' बताया है और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'मियां' वाले बयान से कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता आहत हो गए हैं। इन्होंने देशव्यापी कानूनी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। अब तक अहमदाबाद (गुजरात) और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में शिकायतें दर्ज भी कराई जा चुकी हैं। इस मुहिम का मकसद यह संदेश देना है कि ऐसी बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति को केवल असम तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि देशभर में इसका विरोध होगा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) के दौरान कई ऐसे बयान दिए जिन्हें विपक्षी दलों ने सांप्रदायिक करार दिया। सरमा दावा किया कि 4 से 5 लाख 'मियां' मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई 'मियां' रिक्शा चालक 5 रुपये किराया मांगता है तो उसे 4 रुपये ही दिए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं से संदिग्ध विदेशी नागरिकों के खिलाफ सामूहिक रूप से शिकायतें दर्ज करने का आह्वान किया था।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम सरमा के बयानों को 'हेट स्पीच' बताया है और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का गलत हवाला देने और 'सांप्रदायिक घृणा' फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 'whoishbs.com' नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य आरोप दर्ज करने की सुविधा दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा है कि वह मियां शब्द का इस्तेमाल वह उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके शब्द उनके अपने नहीं, बल्कि घुसपैठ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतीत में व्यक्त की गई चिंताओं का प्रतिबिंब हैं।
