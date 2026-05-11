'मुख्यमंत्री की कुर्सी, वरना कुछ नहीं'; केरल में वीडी सतीशन के समर्थक भी अड़ गए
कांग्रेस आलाकमान वाकिफ है कि सतीशन के नाराज होने से कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे राज्य में वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ना पड़ेगा।
कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरल में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसे लेकर अब उन्होंने अपना रुख सख्त कर लिया है। सतीशन के करीबी सूत्रों ने बताया कि वे किसी अन्य पद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को उनके लिए मुख्यमंत्री का पद ठीक वैसा नहीं सूझ रहा है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान केरल में केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार कर रहा है, जो राहुल गांधी के साथ-साथ राज्य के विधायकों की भी पसंद हैं। वेणुगोपाल के नेतृत्व वाली सरकार में सतीशन को एक प्रमुख मंत्री की भूमिका दी जा सकती है। वहीं, दूसरे दावेदार रमेश चेन्निथला को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है।
सतीशन को जनता की पसंद के साथ-साथ कांग्रेस के केरल सहयोगी और यूडीएफ घटक आईयूएमएल की भी पसंद बताया जा रहा है। वह किसी दूसरी भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे। इससे कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। न तो विधायक दल के अंदर बहुमत की राय को नजरअंदाज करना आसान है और न ही सहयोगियों की भावनाओं को। सूत्रों ने बताया कि इस गतिरोध को सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक बुलाई है।
कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनौती
पार्टी हाईकमान सतीशन और चेन्निथला की ओर से अपनाई जा रही दबाव की रणनीति से पहले ही नाराज है। तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालयों में वेणुगोपाल के पोस्टर और कटआउट लगाए जा रहे हैं, वहीं सतीशन के समर्थक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्रीय नेताओं को उनकी ताकत का एहसास हो।
कांग्रेस आलाकमान इस बात से वाकिफ है कि सतीशन के नाराज होने से कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे राज्य में वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा, अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। साथ ही उनकी लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कराना होगा, जिससे पार्टी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा जो अभी-अभी चुनावों का एक बड़ा दौर पूरा करके आई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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