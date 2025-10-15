Hindustan Hindi News
पूरन कुमार के सुसाइड पर ASI संदीप लाठर को नाचना गाना चाहिए था, मर क्यों गए: कांग्रेस नेता

संक्षेप: रोहतक जिले में साइबर सेल में तैनात एएसआई का शव लाढौत-धामर रोड स्थित उनके रिश्तेदार के खेत में बने कमरे की ऊपरी मंजिल से बरामद किया गया। संदीप कुमार ने अपने मामा के खेतों में ट्यूबवेल की मोटर के लिए बने कमरे की ऊपरी मंजिल पर कथित तौर पर आत्महत्या की।

Wed, 15 Oct 2025 10:08 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस नेता उदित राज ने हरियाणा पुलिस में ASI यानी सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर IPS वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचार में शामिल थे, तो संदीप को उनकी आत्महत्या के बाद खुश हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने छुट्टी पर भेजे गए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी करोड़ों की आय के आरोप लगाए हैं। साथ ही जांच की मांग की है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उदित राज ने कहा, 'सवाल यह होता है कि अगर वाई पूरन कुमार भ्रष्ट उत्पीड़क थे संदीप लाठर के तो उनके सुसाइड करने के बाद नाचना गाना चाहिए थे। इनका क्या लेना देना है, ये क्यों आत्महत्या कर लिए। ये बहुत बड़ी साजिश है। कल एक खुलासा हुआ कि 1 करोड़ 60 लाख रुपये सिर्फ किराए की आमदनी है शत्रुजीत कपूर डीजीपी की। ये दोनों के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ है कि जो मास्टरमाइंड हैं, जो खुल्लर आईएएस अफसर है, जो नायब सिंह सैनी को भी आदेश देते हैं।'

उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इसे दलित बनाम जाट बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'कुछ लोग मिलने गए, तो सीएम सैनी ने दोनों को बिजराणिया और डीजीपी कपूर को सस्पेंड करने के लिए कहा था, तो उसी समय खुल्लर ने कहा कि यह नहीं हो सकता है। तो वह आदेश देते हैं। ऐसे में तो संदीप लाठर को तो खुशी मनाना चाहिए बजाए कि आत्महत्या कर लिए। क्या मतलब होता है कि इनका बीच में आने का। किस लिए बीच में आए। इनका शत्रु, इनका उत्पीड़क दुनिया में नहीं रहा तो और खुश होना चाहिए। यह मामला जाट बनाम दलित करने का है।'

उन्होंने कहा, 'इसकी जांच तो हो या तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो 1 करोड़ 60 लाख रुपये शत्रुजीत कपूर का हर महीने रेंट आता है, वो जांच उसकी हो। जांच तो होती नहीं है। अगर आखिरी में भी जांच नहीं हो पाई। ...चूंकि एजेंसी बीजेपी और आरएसएस के पास है तो जांच हो नहीं पाएगी। यह तो प्रमाण है न कि कितनी संपत्ति किसके पास है। प्लॉट और खुल्लर के जो बच्चे हैं, सुनने में आता है कि अमेरिका पैसा भेजते हैं। कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन जायदाद है और शत्रुजीत कपूर का भी सब छानबीन करके सरकार क्यों नहीं रखती सामने।'

संदीप कुमार के आरोप

रोहतक जिले में साइबर सेल में तैनात एएसआई का शव लाढौत-धामर रोड स्थित उनके रिश्तेदार के खेत में बने कमरे की ऊपरी मंजिल से बरामद किया गया। संदीप कुमार ने अपने मामा के खेतों में ट्यूबवेल की मोटर के लिए बने कमरे की ऊपरी मंजिल पर कथित तौर पर आत्महत्या की। संदीप कुमार ने वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए छह मिनट का एक कथित वीडियो और तीन पन्नों का एक ‘सुसाइड नोट’ छोड़ा है। वीडियो और ‘सुसाइड नोट’ की सत्यता की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी है।

