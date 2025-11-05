सेना में जाति आधारित रेजिमेंट के पक्ष में कांग्रेस नेता उदित राज, राजपूत और जाट का दिया हवाला

संक्षेप: कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, '...48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक भी दलित कुलपति नहीं है। यही स्थिति न्यायपालिका में है और कॉर्पोरेट जगत में है...। एक फीसदी आबादी के बाद दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति है। भारत में असमानता तेजी से बढ़ रही है...।'

कांग्रेस नेता उदित राज ने सेना में जाति आधारित रेजिमेंट होने की वकालत की है। उनका कहना है कि जब राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, तो अन्य रेजिमेंट्स भी संभव हैं। इसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया है कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका में एक भी दलित प्रमुख नहीं है। मंगलवार को ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना देश की 10 प्रतिशत आबादी के नियंत्रण में है।

सेना के अंदर जाति की बात करने के सवाल पर राज ने कहा, 'क्या सेना में राजपूत रेजिमेंट नहीं है, डोगरा रेजिमेंट नहीं है या जाट रेजिमेंट नहीं है? चमार रेजिमेंट था, लेकिन अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, क्योंकि ईमानदारी से लड़े थे। इसे बहाल क्यों नहीं किया गया। क्या बात है, वहां लड़ने की ही बात है और क्या है।'

उन्होंने कहा, 'वहां एक तरह से ग्रुप बना रखा है। किस आधार पर प्रमोशन होता है, किस आधार पर? तमाम पहले रेजिमेंट थे, महार रेजिमेंट था। खत्म कैसे हुआ। जब आपका राजपूत रेजिमेंट हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता।'

राहुल गांधी ने क्या कहा था बिहार के कुटुम्बा में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, 'अगर आप करीब से देखेंगे, तो देश की 90 फीसदी आबादी दलित, महा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय से है। 90 फीसदी लोग समाज के अति पिछड़ा और आदिवासी वर्ग से आते हैं।'