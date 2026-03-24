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सोनिया गांधी की तबीयत फिर हुई खराब, इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल

Mar 24, 2026 11:49 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

सोनिया गांधी की तबीयत फिर हुई खराब, इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सांस की परेशानी के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस वजह से उन्हें मंगलवार देर रात गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। चेस्ट मेडिसिन के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। श्रीमती गांधी के साथ उनके पुत्र और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा सांसद पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें नियमित जांच के लिए भर्ती कराया गया है।

पहले भी हो चुकी हैं बीमार
गौरतलब है कि इससे पहले भी सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो चुकी है। इस साल की शुरुआत उन्हें सांस संबंधी परेशानी के चलते गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, जून 2025 में भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें पेट से संबंधित समस्या के लिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के तहत सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा वह कई बार रूटीन चेकअप के लिए भी अस्पताल जा चुकी हैं।

खराब स्वास्थ्य के बावजूद सक्रिय
हालांकि बीमारी के बावजूद वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभा रही हैं। पिछले दिनों, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उन्हें पत्र लिखा था तो सोनिया ने उन्हें जवाब भी दिया था। सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में देवगौड़ा ने कहा था कि संसद और उसके परिसर में बिना सोचे-समझे जो अराजकता फैलाई गई है, उससे वह बहुत परेशान हैं। यह अराजकता मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई है।

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जनता दल (सेक्युलर) के नेता ने कहाकि मुझे दृढ़ता से लगता है कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद के अंदर और उसके परिसर में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न किया है। पत्र का जवाब देते हुए, सोनिया गांधी ने कहाकि प्रिय देवेगौड़ा जी, मुझे अभी आपका 16 मार्च 2026 का पत्र मिला है। मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है और आपकी चिंताओं को संज्ञान में लिया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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Sonia Gandhi
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