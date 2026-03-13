ईरान पर केंद्र की नीति को शशि थरूर का सपोर्ट, LPG संकट पर सरकार की नई सलाह; टॉप-5 न्यूज

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर उनके साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत चुपचाप नहीं बैठ सकता।

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई। भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार का यह फैसला सही है, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति के बीच भारत शांति के साथ नहीं बैठ सकता। हमें रचनात्मक शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर देश में एलपीजी संकट के बीच सरकार की तरफ से जनता को कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, और घबराहट में जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने की कोशिश भी न करें।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… चुपचाप नहीं बैठ सकते; ईरान से बातचीत के फैसले पर सरकार के समर्थन में आए थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार द्वारा ईरान के नेताओं से की गई बातचीत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत शांति से नहीं बैठ सकता, नई दिल्ली को शांति के लिए नई रचनात्मक आवाज बनना चाहिए। कांग्रेस सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गुरुवार देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूह पेजशिकयान से फोन पर बात की थी। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत थी। पढ़ें पूरी खबर…

एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं, घबराहट में बुकिंग से बचें; संकट के बीच सरकार की सलाह घरेलू गैस को लेकर पैदा हुई अफरा-तफरी के बीच सरकार ने देशवासियों को अहम सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि देश में एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसलिए घबराहट में किसी तरह की बुकिंग से बचें। पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बीच सरकार ने शुक्रवार को यह बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि घरों के लिए एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। गैस सिलेंडर के लिए घबराहट में बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहाकि पांच मार्च से अब तक घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है। उन्होंने कहाकि घबराहट में सिलेंडर की बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी एलपीजी डीलर के पास स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…

होर्मुज से निकलने की तैयारी में भारत के 22 जहाज, LPG संकट से मिलेगी राहत? पश्चिम एशिया में जारी जंग ने वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है। भारत समेत तमाम देश अब इस रास्ते से अपने जहाजों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच मुंबई स्थित डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग की तरफ से बताया गया कि 22 जहाजों की पहचान कर ली गई है, जिनमें रास्ता साफ होते ही सबसे पहले वहां से निकाल लिया जाएगा। डायरेक्ट्रेट की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सरकारी सूत्रों द्वारा बताया गया कि भारत,ईरान के साथ अपने 30 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकाले जाने को लेकर बातचीत कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान जल्द ही करने वाला है सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ही आत्मसमर्पण करने वाला है। यह जानकारी एक्सियोस की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें तीन जी-7 देशों के अधिकारियों ने कॉल को लेकर पुष्टि की। बुधवार सुबह हुई इस कॉल में ट्रंप ने सहयोगियों को बताया कि उन्होंने एक कैंसर को खत्म कर दिया है जो हम सभी के लिए खतरा था। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नतीजों पर गर्व जताया और कहा कि ईरान अब सरेंडर करने की कगार पर है। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। पढ़ें पूरी खबर…