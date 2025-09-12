Congress leader Shashi Tharoor says Donald Trump Unusual tariffs imposed by the US impacting India कभी ऐसा राष्ट्रपति देखा है जो खुद ही… डोनाल्ड ट्रंप और भारत पर टैरिफ को लेकर क्या बोले शशि थरूर, India News in Hindi - Hindustan
कभी ऐसा राष्ट्रपति देखा है जो खुद ही… डोनाल्ड ट्रंप और भारत पर टैरिफ को लेकर क्या बोले शशि थरूर

बीते दिनों अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इससे भारत इससे बेहद बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी अपनी ये रखी है।

Jagriti Kumari पीटीआईFri, 12 Sep 2025 05:26 PM
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के संबंध में चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘असामान्य’ राष्ट्रपति बताया है। शशि थरूर ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि इस टैरिफ से भारत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है और अब तक हजारों लोगों की नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। बता दें कि अमेरिका ने भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इसमें रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है।

भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष उद्योग निकाय CREDAI द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भारत और अमेरिका के संबंधों और टैरिफ लगाने से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए थरूर ने कहा, "ट्रम्प बहुत ही चंचल व्यक्ति हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होती हैं। हालांकि उनसे पहले 44 या 45 राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा गया था।" सिंगापुर में आयोजित तीन दिवसीय CREDAI-NATCON सम्मेलन में रियल एस्टेट डेवलपर्स और सलाहकारों सहित 1,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

ट्रंप अजीब हैं- शशि थरूर

शशि थरूर ने ट्रंप को हर पैमाने पर एक असामान्य राष्ट्रपति बताते हुए कहा, “क्या आपने कभी किसी वैश्विक नेता को खुले तौर पर यह कहते सुना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपने किसी ऐसे नेता के बारे में सुना है जिसने यह कहा हो कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाएं मृत हैं और वे दोनों एक साथ बर्बाद हो जाएं। किसी भी वैश्विक नेता से ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी जाती।” शशि थरूर ने कहा, “तो ट्रंप अजीब हैं और मैं आपसे विनती करता हूं कि उनके व्यवहार से हमारे प्रदर्शन का आकलन न करें।”

'टैरिफ का भारत पर बेहद नकारात्मक प्रभाव'

वहीं टैरिफ के प्रभाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में थरूर ने कहा कि टैरिफ का भारत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, "पहले से ही लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। सूरत में जेम और ज्वेलरी सेक्टर में 1.35 लाख लोगों की छंटनी हो चुकी है।" उन्होंने आगे कहा कि समुद्री खाद्य और विनिर्माण क्षेत्र में भी नौकरियां जाने की संभावनाएं हैं। थरूर ने कहा कि पहले 25 प्रतिशत टैरिफ की वजह से कई उत्पादों का निर्यात अव्यवहारिक हो गया था और अब 25 प्रतिशत के अतिरिक्त जुर्माने की वजह से अमेरिकी बाजार में प्रवेश लगभग असंभव हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे समय में भारत को कमर कसकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

क्या दी राय?

थरूर ने कहा कि भारत को एक्सपोर्ट मार्केट में विविधता लाने की जरूरत है और उनका मानना ​​है कि ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, "अन्य बाजारों की खोज के अलावा, हमें दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक संवाद के माध्यमों में भी विविधता लानी होगी। हम यूं ही बैठकर यह नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।"

