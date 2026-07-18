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होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बाहर आने के बाद बचाने वालों को बोला शुक्रिया

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार शाम यहां एक होटल की लिफ्ट में कई मिनट तक फंसे रहे। हालांकि बाद में अग्निशमन एवं बचाव कर्मियों ने उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होटल में गए थे।

होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बाहर आने के बाद बचाने वालों को बोला शुक्रिया

कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार शाम यहां एक होटल की लिफ्ट में कई मिनट तक फंसे रहे। हालांकि बाद में अग्निशमन एवं बचाव कर्मियों ने उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होटल में गए थे। तिरुवनंतपुरम अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 7:37 बजे उन्हें सूचना मिली कि सांसद होटल की लिफ्ट में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही अग्निशमन कर्मियों का एक दल तुरंत रवाना हो गया। टीवी चैनलों पर प्रसारित दृश्य में यह देखने को मिला कि शुरुआत में कुछ लोग लोहे की छड़ की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।

सकुशल बाहर निकाला

अग्निशमन कर्मियों के पहुंचने के बाद अधिकारियों ने हाइड्रोलिक स्प्रेडर की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर शाम करीब 7:51 बजे थरूर और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को सकुशल बाहर निकाला। दरवाजा खोले जाने पर पता चला कि लिफ्ट अपनी निर्धारित मंजिल तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही मुस्कुराते हुए थरूर ने अग्निशमन कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहाकि आप सभी का धन्यवाद।

आपने बहुत अच्छा काम किया है। अधिकारियों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं, तो थरूर ने जवाब दिया कि लिफ्ट में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। होटल ने खराबी का कारण पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने लिफ्ट प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से जांच शुरू कर दी है।

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चाय का भी दिया ऑफर

थरूर ने पत्रकारों को बताया कि पहले लिफ्ट के मैकेनिक को बुलाया गया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने भी कोशिश की, लेकिन जब वे भी कोई मदद नहीं कर पाए तो अग्निशमन कर्मियों को बुलाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहाकि अग्निशमन एवं बचाव सेवा के बारे में मेरी पहले से अच्छी राय रही है। यहां के अधिकारियों ने शानदार काम किया। वे पांच मिनट के भीतर पहुंच गए। बहुत अच्छा, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थरूर ने यह भी कहा कि यदि अधिकारियों के पास समय हो तो वे जाने से पहले चाय पी लें। हालांकि, अग्निशमन कर्मियों ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और कांग्रेस सांसद से हाथ मिलाकर वहां से रवाना हो गए।

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इससे पहले बुधवार को थरूर ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहाकि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद शुरू करना चाहिए। थरूर ने कहाकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करना कमजोरी नहीं, बल्कि राजनीतिक सूझबूझ (स्टेटमैनशिप) का परिचायक होगा। कांग्रेस सांसद ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के नाम लिखे एक खुले पत्र में कहाकि सोमवार से संसद का सत्र फिर शुरू हो रहा है और छात्रों के मुद्दों को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर उठाने का अवसर मिलेगा।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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