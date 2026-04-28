'मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं कही', किरेन रिजिजू के किस बयान पर भड़के शशि थरूर
शशि थरूर ने कहा, ‘सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों और महिला आरक्षण के लिए खड़ी रही और महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत की। यह विधेयक कांग्रेस की सरकार के समय राज्यसभा में पारित हुआ था।’
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के महिला विरोधी वाले दावे को खारिज कर दिया। थरूर ने कहा कि उन्होंने रिजिजू के साथ बातचीत में कभी भी कांग्रेस के महिला विरोधी होने जैसी बात नहीं की थी, बल्कि यह कहा था कि उनकी पार्टी महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी रही है। दरअसल, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा से पारित नहीं होने के बाद थरूर ने उनसे बातचीत में कहा था कि कांग्रेस महिला विरोधी हो सकती है, लेकिन उन्हें भला कोई महिला विरोधी कैसे कह सकता है।
किरेन रिजिजू के इस दावे को लेकर शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे खेद है, लेकिन किरेन रिजिजू के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही या इसका संकेत नहीं दिया और मेरे पास तस्वीर में 7 लोग गवाह के रूप में मौजूद हैं, जो इसकी पुष्टि कर सकते हैं।'
थरूर ने अपने बयान में क्या कहा
शशि थरूर ने कहा, 'सोनिया गांधी जैसी मजबूत महिला नेता के नेतृत्व में कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों और महिला आरक्षण के लिए खड़ी रही और महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत की। यह विधेयक कांग्रेस की सरकार के समय राज्यसभा में पारित हुआ था। वर्ष 2023 में यह विधेयक फिर से लाए जाने पर भी कांग्रेस ने संसद में इसका समर्थन किया था।'
तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य, 'हम पूरी तरह से महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और परिसीमन से जोड़े बिना इसे अभी लागू करने के लिए तैयार हैं।' थरूर ने 18 अप्रैल को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री के साथ अपनी बातचीत का एक अंश साझा किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता ने स्वीकार किया कि कोई भी उन्हें (थरूर को) कभी भी महिला विरोधी नहीं कह सकता।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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