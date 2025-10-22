सरनेम के चलते नहीं चुने गए सरफराज खान? कांग्रेस की शमा मोहम्मद ने पूछा; रोहित को बताया था मोटा

संक्षेप: कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया! जस्टआस्किंग। हम जानते हैं कि इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं।

रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें मोटा बताने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बुधवार को क्रिकेटर सरफराज खान को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने सरफराज के टीम इंडिया ए में सेलेक्ट नहीं किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या उनके सरनेम की वजह से उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया? शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसपर काफी विवाद हुआ था। शमा मोहम्मद ने लिखा था कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। और बेशक, भारत के सबसे बेअसर कप्तान हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया! जस्टआस्किंग। हम जानते हैं कि इस मामले में गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं?'' कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने शमा के इस सवाल का साथ दिया तो कई ने निशाना भी साधा। एक यूजर ने कहा कि फिर से वही बात। अगर मेरिट कहानी में फिट नहीं बैठती, तो सरनेम कार्ड निकालो। सरफराज का सिलेक्शन परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, पॉलिटिकल विक्टिमहुड हैशटैग पर नहीं। क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स पर चलता है, सिंपैथी पर नहीं और गंभीर का नेशनलिज्म पर रिकॉर्ड इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हर स्कोरबोर्ड में धर्म को घसीटना बंद करो, भाई। यह क्रिकेट है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं।

वहीं, एक और यूजर ने शमा मोहम्मद के पोस्ट का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा है तो गौतम गंभीर को नौकरी से निकाल देना चाहिए, भारतीय खेलों में कोई जाति, धर्म, रंग या धर्म नहीं होता। हाल ही में बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो चार-दिन के मैचों के लिए इंडिया-ए टीम की घोषणा की। ये मैच बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होने हैं। पहला मैच 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाना है, जबकि दूसरा मैच 6 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, सरफराज खान को एक बार फिर दोनों टीमों में नजरअंदाज किया गया, जिससे फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट के बीच बहस छिड़ गई है।