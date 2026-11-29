परिसीमन बिल पर सपोर्ट न करें तो शरद पवार के पैरों में सिर रखकर माफी मांगूंगा: कांग्रेस नेता
शरद पवार के बारे में अपने बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वह (शरद पवार) इसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं उनके पैरों में सिर रखकर माफी मांगूंगा। मैं पब्लिक जगह पर माफी मांगूंगा।
संसद में मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे परिसीमन बिल का एनसीपी-एसपी ने समर्थन करने जा रही है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार को पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया था। इस पर विवाद बढ़ गया है। अब वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर शरद पवार परिसीमन बिल पर समर्थन का फैसला वापस ले लेते हैं तो वह अपने बयान पर माफी मांग लेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि अगर शरद पवार कहेंगे तो वे राजनीति भी छोड़ने को तैयार हैं।
शरद पवार के बारे में अपने बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, "अगर वह (शरद पवार) इसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं उनके पैरों में सिर रखकर माफी मांगूंगा। मैं पब्लिक जगह पर माफी मांगूंगा। मेरे बयान देने से 18 घंटे पहले, यह उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आया था और जितेंद्र आव्हाड ने भी कहा था कि हमने इसका पूरा सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसलिए, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने वह बयान दिया।''
उन्होंने आगे कहा कि मेरे बयान का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वे जहां भी कहेंगे, मैं वहां माफी मांगूंगा। पवार साहब की इमेज, हमारे दिलों में पवार साहब की इमेज बनी रहेगी, जो एक सेक्युलर सोच की इमेज है। हम वही चाहते हैं। इसलिए, इसमें कोई शक नहीं है। विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को परिसीमन के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के कथित रुख को लेकर शरद पवार और उनकी पार्टी के कथित अस्पष्ट रुख पर कड़ी नाराजगी जताई थी।
'राजनीतिक इतिहास विश्वासघात से भरा रहा'
वडेट्टीवार ने पवार पर सत्ता की खातिर बार-बार राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "शरद पवार का राजनीतिक इतिहास विश्वासघात से भरा रहा है। उनकी पूरी राजनीति सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के इर्द-गिर्द घूमती है। उनकी पार्टी का गठन ही सत्ता के लिए हुआ था और इसके बिना उनके जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकती।" पवार के राजनीतिक सफर और प्रगतिशील विचारधारा से उनके जुड़ाव का जिक्र करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि यह अप्रत्याशित है कि दशकों तक प्रगतिशील मूल्यों की वकालत करने वाला नेता कथित तौर पर सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतों के साथ खड़ा हो।
'शरद पवार अब 86 वर्ष के हो चुके हैं'
उन्होंने कहा, "शरद पवार अब 86 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन प्रगतिशील आदर्शों को बनाए रखने का दावा करते हुए बिताया है। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाएंगे।" उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने अधिक उम्र होने के बावजूद राज्यसभा के लिए पवार की उम्मीदवारी का समर्थन इस अपेक्षा के साथ किया था कि वह महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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