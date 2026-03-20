धुरंधर 2 पर लगे बैन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर हो सख्त कार्रवाई; कांग्रेस नेता की मांग
देश भर में इस वक्त धुरंधर- द रिवेंज का क्रेज छाया हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे देश का माहौल खराब करने वाली फिल्म करार दिया। उन्होंने मांग की कि इस फिल्म पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए और इसके डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
Dhurandhar 2: देश भर में इस वक्त धुरंधर 2 का क्रेज छाया हुआ है। यह फिल्म बॉलीवुड के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्य विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से अतीक अहमद की सार्वजनिक रूप से हुई हत्या को सही ठहराने की कोशिश की गई है, क्या यह सही है? उन्होंने मांग की कि इस फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए और ऐसी फिल्में बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि शायद ऐसा हो कि भाजपा ही ऐसी फिल्मों की फंडिंग करती हो। उन्होंने कहा, "जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से ऐसी फिल्में ज्यादा बनने लगी हैं। हो सकता है कि भाजपा ही इनकी फंडिंग करती हो। ऐसी फिल्में देश का माहौल खराब करने के लिए होती हैं। इस फिल्म के जरिए अतीक अहमद और उसके भाई की सार्वजनिक तौर पर हुई हत्या को सही ठहराने की कोशिश की गई है। तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए? क्या इस फिल्म को बनाने वाले यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिसको चाहें मरवा दें और जिसको चाहें, जिंदा रखें"
कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसी फिल्मों में केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों दिखाई जाती है, चीन के खिलाफ क्यों नहीं? उन्होंने कहा, "इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? चीन के खिलाफ क्यों नहीं। इसका मतलब है कि यही आपका माइंडसेट है।"
उन्होंने नोटबंदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह फिल्म नोटबंदी को सही ठहराती है। उन्होंने कहा, “यह फिल्म नोटबंदी को सही ठहराती है, मतलब जो लोग मारे गए उनका कुछ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं फिर कहता हूं। इस फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए, और ऐसी फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें