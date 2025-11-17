बिहार चुनाव हार पर राहुल गांधी का बचाव करते दिखे कांग्रेस नेता, बोले- नेतृत्व की...

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन आयोग और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से सरकार के साथ है। कांग्रेस नेतृत्व पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। नेतृत्व ने पूरी कोशिश की है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति में विपक्ष को पूरी तरह से हिला दिया है। विपक्ष लगातार इस चुनाव में करारी शिकस्त के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवालिया निशान लगा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा इसे जनादेश करार देते हुए, कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साध रही है। महागठबंधन की हार से तेजस्वी यादव से ज्यादा राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सोमवार को चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूरी तरह से सरकार के साथ है। ऐसे में उनकी पार्टी के नेतृत्व का इसमें कोई दोष नहीं है।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने बिहार चुनाव में मिली हार के सवाल पर कहा, "वोट खरीदे जा रहे हैं। चुनाव आयोग और पूरा सरकारी सिस्टम (एनडीए) उनका साथ दे रहा है। इसके खिलाफ एक रणनीति बनाई जाएगी। कल हमारी एसआईआर पर एक बैठक होने जा रही है। चुनाव आयोग पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहा है। चुनाव में धनबल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।"

शुक्ला ने कहा, "बिहार चुनाव निश्चित रूप से धनबल का प्रयोग था। पूरी तरह से चुनाव आयोग उनका समर्थन कर रहा था। यह जोर आजमाइश से लिया गया नतीजा है। यहां, बेवजह नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेतृत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेतृत्व ने पूरी मेहनत की, कोशिश की है।"