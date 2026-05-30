गरीब की कोई नहीं सुनता; ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंचे राहुल गांधी, सुनी समस्याएं

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी के साथ खाना खाया और उनकी समस्याओं को भी सुना। राहुल ने उनसे सलाह भी मांगी की अगर वह उनकी कुछ मदद करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं।

Rahul Gandhi with auto drivers: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर्स के साथ मुलाकात की। उन्होंने लोगों के साथ ही खाना खाया और उनकी समस्याएं सुनी। महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने ड्राइवर्स से इसका असर पूछा। इतना ही नहीं उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य बीमा, ईरान युद्ध का असर, पेपर लीक और महंगाई से लेकर हर मुद्दे पर बात की। लोगों ने भी खुलकर अपने मन की बात राहुल गांधी के सामने रखी।

सोशल मीडिया पर ऑटो ड्राइवर्स के साथ अपनी बातचीत की जानकारी शेयर करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "“हम तो तबाह हो गए हैं - और सुनने वाला कोई नहीं।” कल दोपहर के खाने पर एक ऑटो चालक भाई ने यह कहा। एक वाक्य में देश के लाखों गरीबों की पूरी कहानी आ गई। आमदनी का मीटर बंद। महंगाई का ब्रेक फेल। और सुनने वाली सरकार बहरी।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा, "CNG से LPG तक। बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक। दूध से लेकर खाने के तेल तक। हर बढ़ता रुपया इनके बजट पर, इनकी रसोई पर, सीधा वार है। महंगाई मानव मोदी जी सलाह देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए और जो लोगकी रीढ़ हैं, वो आज महंगाई के बोझ तले टूट रहे हैं। आज इनकी थाली में रोटी दाल के साथ एक सवाल भी है। कल की रोटी कहाँ से आएगी?"

ऑटो ड्राइवर्स के साथ राहुल की बातचीत में क्या क्या? ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठक करने पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले लोगों के साथ खाना खाते हुए उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपना मुद्दा रखते हुए गैस सिलेंडर और महंगाई के बारे बात की। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों के लिए पूरी तरह से रास्ता बंद किया हुआ है। उधर पेपर लीक हो जाता है, तो रोजगार नहीं है। यहां महंगाई ब़ड़ी हुई है। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि परेशानी यह है कि हमारी कमाई पहले की तरह ही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

ड्राइवर्स के दर्द को समझे राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स के बीच बैठे राहुल गांधी से लोगों ने अपनी आय की बात की। इस पर ड्राइवर्स ने उन्हें बताया कि वह पिछले की तरह की काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर आप कितने घंटे ऑटो चलाते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए ड्राइवर्स ने कहा कि वह एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक चलाते हैं। इस पर राहुल ने पूछा कि क्या इससे आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं होता, जिस पर सभी का जवाब हां में था। इस पर राहुल ने पूछा कि क्या इससे परेशानी नहीं होती। इस पर लोगों ने कहा कि सिर दर्द से लेकर कमर दर्द तक सब होता है।