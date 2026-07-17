खुलकर सोनम वांगचुक के साथ आई कांग्रेस, सुबह-सुबह मिलने पहुंचे राहुल गांधी के करीबी
केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस खुलकर सीजेपी के साथ आ गई है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सोनम वांगचुक से मिलने जंतर-मंतर पहुंचे। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से अनशन कर रहे हैं।
NEET पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनके साथ विपक्ष लामबंद हो रहा है। पहली बार कांग्रेस के नेता भी सोनम वांगचुक से मिलने जंतर-मंतर पहुंचे। शुक्रवार को सुबह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, एसपी नेता डिंपल यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी उनसे मंच पर मुलाकात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना (UBT) ने भी भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस विरोध प्रदर्सन को समर्थन दिया है।
कांग्रेस ने जताई सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता
कांग्रेस ने पहले भी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि यह असंवेदनशील सरकार है और उनके अनशन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा है कि वांगचुक के दर्द और आक्रोश के साथ पार्टी खड़ी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस वांगचुक के इस संघर्ष में साथ है।
एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कांग्रेस भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले डेढ़ महीने से इसी मांग को उठा रही है। परीक्षा प्रणाली के कथित पतन और मोदी सरकार में जवाबदेही के अभाव को लेकर जो पीड़ा और आक्रोश वांगचुक व्यक्त कर रहे हैं, कांग्रेस भी उसे साझा करती है।
पिछले कुछ दिनों से सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए जा रहे थे। केसी वेणुगोपाल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है और उनकी प्रमुख मांग का समर्थन करती है। वहीं अब पवन खेड़ा ने उनसे मुलाकात करके अपने स्पष्ट समर्थन पर मोहर मार दी है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें