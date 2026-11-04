शरद पवार के पास कोई चारा नहीं, कांग्रेस में आ जाएं; पूर्व सांसद की सलाह

दिल्ली में NCP के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक के बाद पूर्व सांसद ने कहा है कि शरद पवार की पार्टी का अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने पवार को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह भी दी।

महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी नेताओं के बीच हालिया बैठक के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अलग अलग दलों की ओर से जारी बयानबाजी के बीच अब कांग्रेस के एक नेता ने इस पर शरद पवार को सलाह देते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाने की सलाह दे दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई ने दावा किया है कि एनसीपी एक पार्टी के रूप में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।

कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हुसैन दलवई ने IANS के साथ बातचीत में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शरद पवार के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। दलवई ने कहा, “एनसीपी पार्टी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं रहेगी। पवार साहब बीमार हैं तो मैं ज्यादा कहूंगा नहीं मगर उनका कांग्रेस में आना ही ठीक रहेगा।”

पवार के पास दो ही विकल्प- कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने आगे कहा कि शरद पवार के पास अब बहुत ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। दलवई ने कहा, "उनके पास और क्या चारा हैं? या तो वे बीजेपी में जाइये या कांग्रेस में आइए। अगर आपको बीजेपी अच्छी लगती है तो उधर जाइए।, उन्होंने आगे कहा, "मेरे ख्याल से वे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और संविधान की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, मेरी राय में उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस में आने से ही उनका भला होगा।"

अमित शाह से मिले एनसीपी नेता इससे पहले रविवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हालांकि एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके बाद पार्टी में अंदरूनी मतभेद की अटकलें भी लगाई जाने लगीं। हालांकि, एनसीपी ने सोमवार को पार्टी में किसी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए बैठक को नियमित बताया।

संजय राउत भी हमलवार इधर अमित शाह संग एनसीपी के नेताओं की बैठक पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए। संजय राउत ने बीते मंगलवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि एनसीपी अब अजित पवार की पार्टी नहीं रह गई है। राउत ने यह भी कह दिया कि इस साल जनवरी में अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद एनसीपी अनाथ हो गई है।