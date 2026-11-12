कांग्रेस नेता ने ही SIR आंदोलन को बताया बेअसर, सैम पित्रोदा बोले- नहीं जुड़ पाए जेन-जी
कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नई पीढ़ी यानी कि जेन-जी के बीच कोई खास असर नहीं डाल पाया है।
कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ अपने आंदोलन को सफल बता रहे हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता इससे अलग राय रखते हैं। कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा का कहना है कि एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नई पीढ़ी यानी कि जेन-जी के बीच कोई खास असर नहीं डाल पाया है। पित्रोदा के मुताबिक, युवाओं के लिए मतदाता सूची में सुधार की तुलना में शिक्षा और रोजगार कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा, ''भारतीय युवा एसआईआर के मुद्दे के बजाय रोजगार और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि SIR के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में NEET जैसे पिछले छात्र आंदोलनों की तुलना में काफी कम तेजी देखने को मिली है।''
युवाओं की प्राथमिकता अलग
उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हाल के दिनों में की गई रैलियों का आकलन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देती है। सैम पित्रोदा ने विरोध प्रदर्शनों में बाहरी प्रभाव के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि युवाओं को भारत के ऐतिहासिक नेताओं से प्रेरणा मिली है।
अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं राहुल गांधी
आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने इसकी जानकारी दी है। पित्रोदा ने कहा, "पहला कार्यक्रम 17 नवंबर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में अनौपचारिक चर्चा का है, जिसमें मुख्य रूप से दुनियाभर में छात्र आंदोलनों के बढ़ते प्रभाव, इनके मायने, भारत में इन्हें किस नजरिये से देखा जाता है, लोकतंत्र पर इनके प्रभाव तथा शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ी छात्रों की मांगों पर बातचीत होगी। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा का उचित समय पर प्रसारण भी किया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "दूसरा कार्यक्रम 18 नवंबर को प्रतिष्ठ प्रोफेसर डॉ. (रॉबर्ट) पेप के साथ शिकागो विश्वविद्यालय में होगा। पेप भू-राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं और पश्चिम एशिया, ईरान युद्ध एवं अन्य मुद्दों पर उनका एक अलग नजरिया है। इसलिए दूसरी बातचीत मुख्य रूप से भू-राजनीति और वैश्विक मामलों पर केंद्रित होगी।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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