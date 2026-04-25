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भाजपा और ममता बनर्जी ‘शिकारी’, आप सांसदों के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता का तंज

Apr 25, 2026 03:18 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़कर, भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन ने इस मामले में ममता बनर्जी की तुलना भाजपा से कर डाली है।

भाजपा और ममता बनर्जी ‘शिकारी’, आप सांसदों के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता का तंज

राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़कर, भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन ने इस मामले में ममता बनर्जी की तुलना भाजपा से कर डाली है। उन्होंने कहाकि भाजपा, राघव चड्ढा का लुभाने में सफल रही। भाजपा को राजनीति में शिकार करना आता है। अधीर रंजन ने आगे कहाकि यही तो बंगाल में भी होता है। जब ममता को ऐसा लगता है कि परिणाम खतरे में है, वह अपनी एजेंसी को यहां पर तैनात कर देती है। इसके बाद आई-पैक शिकार में लग जाता है। उन्होंने कहाकि आई-पैक उन उम्मीदवारों के पास जाता है, जिनके चुनाव में जीतने की संभावना होती है। कांग्रेस नेता ने कहाकि आज की राजनीति में यह सब न्यू-नॉर्मल है।

‘आप’ के सात सदस्य भाजपा में शामिल
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। चड्ढा ने कहाकि वे सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता से भटक गई है। सात सांसदों के समूह में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी शामिल हैं। इन सांसदों के इस्तीफे की जानकारी मध्य दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेसवार्ता में दी गई, जिसके कारण कई लोग आश्चर्यचकित रह गए।

भड़क उठे केजरीवाल
इसके बाद ‘आप’ के प्रमुख केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सातों सांसदों को गद्दार करार दिया। भाजपा ने सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाई। आप नेताओं ने भाजपा पर पार्टी सांसदों को तोड़ने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ शुरू करने और पंजाब में मान सरकार के अच्छे कार्यों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

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अधीर रंजन के और भी हैं आरोप
इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुर्शिदाबाद जिले में उनके बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान असामान्य रूप से धीमा रहा, जबकि अन्य हिस्सों में उच्च मतदान हुआ। चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का दौरा किया, जहां कथित तौर पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की थी। उन्होंने कहाकि उन्हें कुछ इलाकों में मतदान में धीमी गति का कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया। चौधरी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के सेक्टर अधिकारी ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और मतदान केंद्रों के भीतर मतदान कर्मी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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