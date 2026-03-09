कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के पास 2,558 करोड़ रुपये की संपत्ति, हर साल कमाते हैं 300 करोड़!

हलफनामे में सिंघवी और उनके परिवार की चल और अचल संपत्तियों का भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसमें बैंक डिपॉजिट, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश, लोन और एडवांस, गाड़ियां, जूलरी और अन्य कीमती सामान शामिल हैं।

Abhishek Manu Singhvi Net Worth: कांग्रेस ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। अब मनु सिंघवी ने चुनाव से पहले हाल ही में अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद वे चर्चा में आ गए हैं। दरअसल नामांकन के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति का खुलासा किया है। इसके मुताबिक सिंघवी, उनकी पत्नी और उनके हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के पास करीब 2 हजार करोड़ की संपत्ति है।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में उनकी आय, देनदारियां और अन्य वित्तीय निवेश से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता के परिवार की कुल संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 2,558 करोड़ रुपये है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंघवी की घोषित आय 374 करोड़ रुपये से ज्यादा रही। इससे पहले 2023-24 में उनकी आय 333 करोड़ रुपये, 2022-23 में 359 करोड़ रुपये, 2021-22 में 290 करोड़ रुपये और 2020-21 में 158 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी। यानी अभिषेक मनु सिंघवी हर साल तकरीबन 300 करोड़ रुपये अर्जित करते हैं।

पत्नी के पास डेढ़ सौ करोड़ के गहने हलफनामे में सिंघवी और उनके परिवार की चल और अचल संपत्तियों का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें बैंक डिपॉजिट, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश, लोन और एडवांस, गाड़ियां, जूलरी और अन्य कीमती सामान शामिल हैं। दस्तावेज के अनुसार सिंघवी के पास 2.40 करोड़ रुपये के गहने है, जबकि उनकी पत्नी के नाम से 157.53 करोड़ रुपये के गहने दर्ज है। इसके अलावा सिंघवी के पास 25 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की पेंटिंग और आर्टवर्क भी हैं।

352 करोड़ के पर्सनल लोन हलफनामे में अचल संपत्तियों के रूप में नई दिल्ली में स्थित रिहायशी प्रॉपर्टी का भी जिक्र है, जो सिंघवी और उनकी पत्नी के नाम पर हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश और अन्य चल संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। दस्तावेज में यह भी दर्ज है कि सिंघवी ने करीब 353.32 करोड़ रुपये के पर्सनल लोन दिए हैं। वहीं उनकी पत्नी ने भी अलग से कंपनियों को लगभग 72.99 करोड़ रुपये के लोन दिए हैं।