गणतंत्र दिवस में राहुल गांधी को नहीं मिली अगली सीट तो भड़की कांग्रेस, दिखाई आडवाणी की तस्वीर
गणतंत्र दिवस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अगली पंक्ति में सीट ना मिलने पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने 2014 की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।
कांग्रेस ने सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को पहली पंक्ति में सीट ना मिलने का विरोध जताया है। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस समारोह में पहली पंक्ति में सीट ना मिलने पर वर्ष 2014 की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यह 2014 की बात है, देखिए तब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां बैठे थे।
उन्होंने प्रोटोकॉल पर सवाल करते हुए कहा " अब इस प्रोटोकॉल की गड़बड़ी क्यों, क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और नेता विपक्ष श्री गाँधी जी का अपमान करना चाहते हैं।" पहली पंक्ति में राहुल गांधी को सीट ना मिलने को मुद्दा बनाते हुए पार्टी ने यह भी कहा कि यह तो सरासर शिष्टाचार और मर्यादा का उल्लंघन है, मौजूदा समय में इसकी उम्मीद करना शायद बहुत ज्यादा है।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल हुए। धनखड़ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ अगली पंक्ति में बैठे थे।
इससे पहले खरगे को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तीसरी पंक्ति में बैठे देखा गया था उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत भी अतिथियों में शामिल थे।
गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी समारोह में उपस्थित थे। बड़ी संख्या में राजनयिक भी मौजूद थे।